Résolutions de l'Assemblée générale annuelle mixte de Sartorius Stedim Biotech S.A.

AUBAGNE, France, 29 mars 2022 /PRNewswire/ -- Lors de l'Assemblée générale annuelle mixte des actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. les actionnaires ont adopté aujourd'hui une résolution visant à verser un dividende de 1,26 € par action pour l'exercice 2021. Le montant total distribué sera de 116,1 millions d'euros. L'année précédente, le dividende était de 0,68 € par action.

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires a donné quitus à tous les directeurs, décision prise à une large majorité, et a approuvé la nomination renouvelée de Mme Pascale Boissel, M. René Fáber, M. Lothar Kappich, M. Joachim Kreuzburg et M. Henri Riey pour un mandat de trois ans.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

21 avril 2022 Publication des chiffres du premier trimestre (janvier à mars 2022)

21 juillet 2022 Publication des chiffres du premier semestre (janvier à juin 2022)

19 octobre 2022 Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2022)

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire de premier plan de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions intégrées, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. En 2021, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,89 milliards d'euros, avec un effectif de plus de 10 400 personnes.

