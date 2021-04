Résultats de Sartorius Stedim Biotech pour le premier trimestre

AUBAGNE, France, 21 avril 2021 /PRNewswire/ --

Chiffre d'affaires en progression de 61,1 % à 655 millions d'euros; marge d'EBITDA courant à 35,4 %

Impact de la pandémie de coronavirus : contribution d'un peu plus de 23 points de pourcentage à la croissance

Comme prévu, poursuite de l'expansion accélérée des capacités de production dans toutes les regions

Sartorius Stedim Biotech, partenaire majeur de l'industrie biopharmaceutique, a connu un début d'exercice 2021 exceptionnel, avec une croissance significative de ses prises de commandes1, de son chiffre d'affaires et de ses résultats. Ce très bon début d'année s'explique par une forte croissance, un surcroît d'activités liées aux fabricants de vaccins, et des acquisitions.

« Nombre de nos produits jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la pandémie. En complément de très bonnes performances de manière générale au cours du premier trimestre, nous avons connu une forte demande pour nos produits et technologies utilisés dans la production de vaccins et constaté un bond de notre chiffre d'affaires. La forte hausse de la marge bénéficiaire s'explique également par le fléchissement des coûts dans certains domaines, notamment en raison du faible nombre de déplacements professionnels et de la diminution des embauches dans les services hors production. Ces effets devraient diminuer au fil des mois. Dans de nombreux domaines, nous travaillons à la limite de nos capacités et nous continuons donc à accélérer l'expansion de nos capacités de production et à embaucher des collaborateurs supplémentaires », a commenté Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et Président-Directeur Général. Au cours des trois premiers mois de l'exercice en cours, Sartorius Stedim Biotech a déjà créé environ 600 nouveaux emplois ; le groupe emploie désormais environ 8 200 personnes.

Le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 61,1 %, à environ 655 millions d'euros à taux de change constant (+ 55,2 % déclaré), dans un contexte de montée de puissance de la production de vaccins contre le coronavirus chez de nombreux fabricants. Cette comparaison s'appuie toutefois sur un trimestre relativement faible l'année précédente, qui ne prenait pas en compte les activités liées à la pandémie ni une acquisition consolidée en mai 2020. Au cours du premier trimestre, les acquisitions2 ont contribué à 8 points de pourcentage à la croissance tandis que la part des activités liées à la pandémie de coronavirus atteignait un peu plus de 23 points de pourcentage. Les prises de commandes1 affichent une croissance encore plus dynamique que le chiffre d'affaires. Elles ont presque doublé pour atteindre 1 004 millions d'euros (à taux de change constant : +95,9 % dont un peu plus de 37 points de pourcentage liés à la crise sanitaire actuelle ; déclarés : +87,8 %). Ces prises de commandes élevées sont en partie dues aux changements dans les structures de commandes de certains clients qui placent leurs commandes plus tôt que d'habitude en raison de la crise actuelle. L'EBITDA courant1 a bondi à 232 millions d'euros, une hausse de 82,8 % par rapport à l'exercice précédent (127 millions d'euros). La marge correspondante a atteint 35,4 % (T1 2020 : 30,0 %). La progression de cette rentabilité est à mettre au crédit d'économies d'échelle et du faible niveau de certains coûts liés à la pandémie. Le résultat net courant1 du groupe a bondi de 87,4 %, à 151 millions d'euros ; le résultat net courant par action1 s'élève à 1,64 euros (T1 2020 : 0,88 euros).

Développement des activités dans les régions

Sartorius Stedim Biotech a connu une croissance très significative de son chiffre d'affaires dans les trois zones géographiques. Le chiffre d'affaires dans la région EMEA3 a bondi de 70,8 %, à 284 millions d'euros, dans un contexte de forte demande des fabricants de vaccins contre le coronavirus et d'acquisitions. Les ventes en Asie | Pacifique s'élèvent à 167 millions d'euros (+68,5 %). Le chiffre d'affaires sur le continent américain atteint 204 millions d'euros (+45,2 %). (Tous les chiffres de croissance du chiffre d'affaires sont exprimés à taux de change constant.)

Principaux indicateurs financiers

Le groupe Sartorius Stedim Biotech présente un bilan et des chiffres clés très solides. A la fin du trimestre, son ratio de capitaux propres s'établit à 47,0 % (31 décembre 2020 : 48,3 %). Le ratio endettement net / EBITDA courant1 est de 0,6 à la fin de la période considérée (fin 2020 : 0,8). Le ratio des dépenses d'investissement (CAPEX)1 / chiffre d'affaires s'élève à 9,5 %, en ligne avec les prévisions qui tiennent compte du vaste programme d'investissement du groupe (T1 2020 : 6,0 %).

Confirmation de la révision à la hausse des prévisions pour l'exercice 2021

La direction a confirmé ses prévisions de croissance pour l'exercice 2021, revues à la hausse mi-mars sur la base de prises de commandes très solides et d'une forte demande qui devrait se poursuivre dans les mois qui viennent. Elle prévoit ainsi une croissance de son chiffre d'affaires consolidé autour de 38 % (5,5 points de pourcentage liés aux acquisitions, 18 points de pourcentage tirés des activités boostées par la pandémie de coronavirus). Concernant la rentabilité, la marge d'EBITDA courant1 du groupe devrait avoisiner 33 %. La direction souligne, que compte tenu du fort dynamisme et de la très grande volatilité du contexte actuel, les prévisions comportent une part d'incertitude encore plus grande qu'à l'accoutumée.

Le ratio d'investissement1 du groupe devrait se monter à 14 % environ. Le programme d'investissement de Sartorius Stedim Biotech concerne plus particulièrement l'expansion partiellement étendue et accélérée des capacités de production, essentiellement en Allemagne, à Porto Rico, en Chine et en Corée du Sud. Le ratio endettement net / EBITDA courant1 devrait se monter à 0,6 environ à la fin de l'exercice. Ces projections ne tiennent pas compte des éventuelles acquisitions.

Les objectifs à moyen terme revus en janvier 2021 demeurent inchangés et tablent sur un chiffre d'affaires consolidé de 4 milliards d'euros et une marge d'EBITDA courant de 33 % environ à l'horizon 2025.

Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. L'entreprise part en outre de l'hypothèse que l'économie mondiale se rétablira progressivement au fil de l'année et que les chaînes d'approvisionnement seront stables.

Les indicateurs financiers de la période de référence ont été partiellement retraités suite à l'allocation du prix d'achat finalisé de Biological Industries

1 Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ces indicateurs visent à améliorer la comparaison des performances au fil du temps et avec d'autres entreprises du secteur

EBITDA courant : bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements, corrigé des événements non récurrents

Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues et réservées par contrat au cours de l'exercice considéré

Résultat net courant : résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Résultat net courant par action : résultat net courant de la période considérée divisé par le nombre d'actions existantes

Ratio d'endettement net sur EBITDA courant : rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des douze derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période

Ratio d'investissement : dépenses d'investissement rapportées au chiffre d'affaires pour la même période

2 Acquisitions d'activités dans le domaine des sciences de la vie auprès de Danaher Corporation, BIA Separations et WaterSep BioSeparations

3 EMEA = Europe, Moyen-Orient, Afrique

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

Agenda financier

21 juillet 2021 Publication des chiffres du premier semestre (janvier à juin 2021)

20 octobre 2021 Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2021)

Indicateurs de performance clés pour le premier trimestre de 2021

En millions € sauf indications particulières 1er trimestre 2021 1er trimestre 20201 ∆ en %

déclaré ∆ en %

cc2 Prise de commandes et chiffre d'affaires







Prises de commandes 1 004,4 534,8 87,8 95,9 Chiffre d'affaires 655,2 422,1 55,2 61,1 § EMEA 284,1 167,6 69,5 70,8 § Amériques 204,0 152,7 33,6 45,2 § Asie | Pacifique 167,1 101,7 64,2 68,5 Résultats







EBITDA3 231,6 126,7 82,8

Marge d'EBITDA3 en % 35,4 30,0



Résultat net4 151,2 80,7 87,4

Résultat net4 par action en € 1,64 0,88 87,4



1 Les chiffres ont été partiellement retraités suite à la finalisation de l'allocation du prix d'acquisition

de Biological Industries 2 À taux de change constant 3 EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et corrigé des éléments

non récurrents 4 Résultat net courant = résultat net après les participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments

non récurrents, hors amortissement et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Rapprochement





en millions € sauf indications particulières 1er trimestre 2021

€ en mn 1er trimestre 20201

€ en mn EBIT (résultat opérationnel) 197,5 101,0 Éléments non récurrents 1,7 4,9 Dépréciations et amortissements 32,4 20,8 EBITDA courant 231,6 126,7



en millions € sauf indications particulières 1er trimestre 2021

€ en mn 1er trimestre 20201

€ en mn EBIT (résultat opérationnel) 197,5 101,0 Éléments non récurrents 1,7 4,9 Amortissements | IFRS 3 10,7 4,3 Résultat financier normalisé2 -2,5 -1,2 Impôt sur les bénéfices normalisé (26 %)3 -53,9 -28,3 Résultat net courant 153,4 80,7 Participations ne donnant pas le contrôle -2,3 0,0 Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle 151,2 80,7 Résultat net courant par action (en €) 1,64 0,88

1 Les chiffres ont été partiellement retraités suite à la finalisation de l'allocation du prix d'acquisition de Biological Industries 2 Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et effets de change liés aux opérations de financement et au changement dans l'évaluation du passif « earn-out » 3 Impôt normalisé sur les bénéfices basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements sans effet sur la trésorerie



En millions €, sauf indications particulières 1er trimestre 2021

€ en mn 1er trimestre 20201

€ en mn Endettement brut 609,1 119,3 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 149,4 69,9 Endettement net 459,8 49,4





EBITDA courant (12 mois) 709,6 450,1 + EBITDA d'acquisitions pro forma (12 mois) 8,3 2,3 EBITDA courant pro forma 717,9 452,4 Endettement net / EBITDA courant 0,6 0,1 En millions €, sauf indications particulières 1er trimestre 2021

€ en mn 1er trimestre 20201

€ en mn Chiffre d'affaires 655,2 422,1 Dépenses d'investissement 62,0 25,2 Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires 9,5 6,0

1 Les chiffres ont été partiellement retraités suite à la finalisation de l'allocation du prix d'acquisition de Biological Industries

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, il a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1 910 millions d'euros, avec un effectif de plus de 7 500 personnes.

