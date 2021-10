Résultats de Sartorius Stedim Biotech pour les neuf premiers mois de 2021

Chiffre d'affaires en progression de 56,2 % pour atteindre 2 109 millions d'euros ; marge d'EBITDA courant de 36,3 %

Croissance organique dynamique et profitable ; hausse importante de la demande générée par la production de vaccins contre le coronavirus ainsi que le développement solide des acquisitions

Confirmation de la révision à la hausse effectuée au début du mois de juillet pour 2021

AUBAGNE, France, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Sartorius Stedim Biotech, partenaire majeur de l'industrie biopharmaceutique, a poursuivi sa croissance dynamique et rentable. Sur la période de neuf mois considérée pour l'année 2021, la société a enregistré des taux de croissance à deux chiffres significatifs pour le chiffre d'affaires et le résultat.

« Au cours des neuf premiers mois de l'année, la forte demande en matière de technologies innovantes pour une production efficace de produits biopharmaceutiques a entraîné le développement très dynamique de notre activité, comme nous l'avions prévu. Une hausse supplémentaire liée à la production de vaccins contre le coronavirus était importante, mais pas dominante. Nous avons élargi notre portefeuille de produits utilisés dans le cadre de la production de thérapies cellulaires et géniques ainsi que de vaccins en prenant une participation majoritaire dans CellGenix et en acquérant le spécialiste des milieux de culture cellulaire Xell », a déclaré Joachim Kreuzburg, Président du Conseil d'administration et Président-Directeur Général. Il a en outre confirmé les prévisions pour l'année en cours. « Nous sommes optimistes quant à la poursuite du développement de nos activités, nous stimulons notre vaste expansion des capacités et plans de recrutement, et nous confirmons nos prévisions pour l'ensemble de l'année », a souligné Joachim Kreuzburg.

Le chiffre d'affaires du groupe a fait un bond de 56,2 % pour atteindre environ 2 109 millions d'euros à taux de change constant (déclarés : +52,9 %). La majorité de cette croissance peut être attribuée à une forte expansion organique de l'activité principale et dans toutes les régions. Plus particulièrement, les activités avec les fabricants de médicaments biopharmaceutiques se sont montrées très performantes. En outre, l'augmentation de la production de vaccins contre le coronavirus chez de nombreux clients a ajouté 24 points de pourcentage à la croissance du chiffre d'affaires. La croissance non organique apportée par les acquisitions2 a été d'environ 5 points de pourcentage. Des capacités de production accrues sur plusieurs sites de l'entreprise et des chaînes d'approvisionnement globalement stables, bien que tendues, ont soutenu cette évolution.

Les prises de commandes1 ont augmenté encore plus fortement que le chiffre d'affaires, avec une hausse de 78,4 % à taux de change constant, pour atteindre 2 852 millions d'euros (déclarés : +74,1 %). Une partie de cette hausse des commandes est due au changement des habitudes de certains clients qui, au regard de la situation actuelle, ont passé leurs commandes plus longtemps à l'avance.

Entre janvier et septembre 2021, l'EBITDA courant1 a augmenté de 76,1 % pour atteindre 766 millions d'euros et donc à un taux nettement plus élevé par rapport au chiffre d'affaires. La marge respective a bondi d'une année sur l'autre, passant de 31,5 % à 36,3 %. Cette augmentation est attribuable en particulier à des économies d'échelle et à l'évolution partiellement reportée des coûts, par exemple en raison du faible nombre de voyages d'affaires et à un nombre moindre de nouvelles embauches dans les services hors production en raison de la pandémie. Ces tendances ont commencé à s'atténuer avec l'assouplissement progressif des restrictions liées au coronavirus. Le résultat net courant1 du groupe a fait un bond de 83,0 % pour atteindre 509 millions d'euros ; le résultat par action s'élève à 5,52 euros (9 mois 2020 : 3,02 euros).

Développement des activités dans les régions

Sartorius Stedim Biotech a connu une croissance significative de son chiffre d'affaires dans chacune des trois régions commerciales. Le chiffre d'affaires de la région EMEA3, qui représente, avec environ 42 %, la part la plus importante du chiffre d'affaires total du groupe, s'est élevé à 884 millions d'euros, ce qui représente une hausse de 60,9 % à taux de change constant (déclarés : +60,6 %). La région Amériques a représenté environ 32 % du chiffre d'affaires total du groupe. Dans cette région, le chiffre d'affaires a fait un bond de 48,2 % pour atteindre environ 678 millions d'euros à taux de change constant (déclarés : +40,0 %). Dans la région Asie | Pacifique, le chiffre d'affaires a également connu une croissance dynamique, avec une hausse de 59,7 % à taux de change constant, pour atteindre 547 millions d'euros (déclarés : +58,7 %). Par conséquent, la part de cette région dans le chiffre d'affaires total du groupe était de 26 %.

Principaux indicateurs financiers

Le groupe Sartorius Stedim Biotech présente un bilan et une base financière très solides. Depuis le 30 septembre 2021, son ratio de capitaux propres s'élevait à 44,3 % (31 décembre 2020 : 48,4 %). Le ratio endettement net / EBITDA courant1 était de 0,4 à la fin de la période considérée en raison de la solidité des flux nets de trésorerie et de l'augmentation des bénéfices, alors qu'il était de 0,8 à la fin de l'année 2020. Le rapport des dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires s'élevait à 8,8 % pour la période des neuf premiers mois, contre 5,6 % pour la même période lors de l'année précédente. Dans l'ensemble, le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement a augmenté de 62,1 % au cours de la période considérée, pour atteindre -186,2 millions d'euros.

Augmentation du nombre d'employés

Au 30 septembre 2021, Sartorius Stedim Biotech employait un total de 9 619 personnes dans le monde entier. Par rapport au 31 décembre 2020, les effectifs ont donc augmenté de 2 053 personnes, soit environ 27,1 %. L'augmentation plus rapide du nombre d'employés par rapport aux années précédentes résulte de l'accroissement des capacités de production, qui a été avancé dans une certaine mesure. Cependant, en raison de la pandémie, l'augmentation des effectifs a été globalement moindre par rapport au développement des activités de l'entreprise. Cette tendance a particulièrement touché les départements hors production, tels que les fonctions de vente et de marketing, et a commencé à s'atténuer grâce à des embauches supplémentaires.

Confirmation des prévisions pour 2021

La direction confirme ses prévisions de croissance, revues à la hausse pour la dernière fois en juillet, pour l'ensemble de l'année 2021. Par conséquent, le Groupe Sartorius Stedim Biotech prévoit une croissance du chiffre d'affaires consolidé d'environ 48 % et une marge d'EBITDA courant1 d'environ 36 %.

Le programme d'investissement pour 2021 devrait rester inchangé et le ratio CAPEX1 correspondant pour le groupe devrait s'élever à 12 % environ. Ces investissements substantiels sont axés sur l'expansion partiellement étendue et accélérée des capacités de production, essentiellement en Allemagne, à Porto Rico, en Chine et en Corée du Sud. Le ratio endettement net / EBITDA courant1 devrait être légèrement en-dessous de 0,5 à la fin de l'exercice. Ces projections ne tiennent pas compte des éventuelles acquisitions.

Les objectifs à moyen terme revus en janvier 2021 demeurent inchangés et tablent sur un chiffre d'affaires consolidé de 4 milliards d'euros et une marge d'EBITDA courant de 33 % environ pour 2025.

Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. L'entreprise part en outre de l'hypothèse que l'économie mondiale se rétablira progressivement, que l'approvisionnement en matières premières et en produits primaires continuera à un niveau solide et que les chaînes d'approvisionnement resteront stables au fil des mois.

Les indicateurs financiers de la période de référence ont été partiellement retraités suite à l'allocation du prix d'achat finalisé pour les acquisitions réalisées en 2020.

1Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ces indicateurs visent à améliorer la comparaison des performances au fil du temps et avec d'autres entreprises du secteur.

Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues et réservées par contrat au cours de l'exercice considéré

EBITDA courant : bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements, corrigé des événements non récurrents

Résultat net courant : résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Ratio d'endettement net sur EBITDA courant : rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des douze derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période

2Acquisitions des entités suivantes : certaines activités dans le domaine des sciences de la vie auprès de Danaher, BIA Separations, WaterSep BioSeparations, CellGenix et Xell.

3EMEA = Europe, Moyen-Orient, Afrique

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

Conférence téléphonique

Joachim Kreuzburg, Président du Conseil d'administration et Président-Directeur Général, tiendra une téléconférence le mercredi 20 octobre 2021 pour commenter les résultats de la société aux analystes et investisseurs. Cette conférence aura lieu à 15 h 30 (heure d'été d'Europe centrale). Vous pouvez vous inscrire à l'adresse suivante :

https://services.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=P22ZUZu2

La présentation sera disponible le même jour, à partir de 14 h 30 (heure d'été d'Europe centrale) à l'adresse :

https://www.sartorius.com/en/company/investor-relations/sartorius-ag-investor-relations/presentations

Indicateurs clés de performance des neuf mois et du troisième trimestre 2021

en millions € 9 mois 9 mois ∆ en % déclaré ∆ en % tc2 sauf indications particulières 2021 20201 Prises de commandes et chiffre d'affaires







Prises de commandes 2 851,9 1 637,9 74,1 78,4 Chiffre d'affaires 2 108,8 1 379,4 52,9 56,2 - EMEA3 884,1 550,5 60,6 60,9 - Les Amériques3 677,8 484,3 40,0 48,2 - Asie | Pacifique3 546,9 344,7 58,7 59,7 Résultats







EBITDA courant4 765,5 434,7 76,1

Marge d'EBITDA courant4en % 36,3 31,5



Résultat net courant5 508,8 278,1 83,0

Résultat net courant5par action en € 5,52 3,02 83,0





















en millions € 3ième trimestre 2021 3ième trimestre 20201 ∆ en % déclaré ∆ en % tc2 sauf indications particulières Prises de commandes et chiffre d'affaires







Prises de commandes 962,1 589,1 63,3 62,9 Chiffre d'affaires 757,0 510,4 48,3 48,0 - EMEA3 304,0 210,2 44,6

- Les Amériques3 258,0 171,7 50,3

- Asie | Pacifique3 195,0 128,5 51,7

Résultats







EBITDA courant4 278,1 172,4 61,3

Marge d'EBITDA courant4en % 36,7 33,8



Résultat net courant5 187,4 110,6 69,4

Résultat net courant5par action en € 2,03 1,20 69,4











1Données ajustées suite à la finalisation de l'allocation du prix d'acquisition de l'année 2020

2tc = à taux de change constant

3Selon la localisation des clients

4EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents

5Résultat net courant = résultat net après les participations ne donnant pas de contrôle, corrigé des éléments non récurrents, et hors Amortissements et basé sur le résultat financier et taux d'impôt normalisés.



Rapprochement

en millions € 9 mois 2021 9 mois 20201 sauf indications particulières EBIT (résultat opérationnel) 644,0 348,6 Éléments non récurrents 15,9 17,5 Dépreciation | amortissement 105,7 68,7 EBITDA courant 765,5 434,7





en millions € 9 mois 2021 en millions € 9 mois 20201 en millions € sauf indications particulières EBIT (résultat opérationnel) 644,0 348,6 Eléments non-récurrents 15,9 17,5 Amortissement | IFRS 3 37,4 17,0 Résultat financier normalisé2 -8,0 -4,9 Charge d'impôt normalisé (26%)3 -179,2 -98,3 Résultat net courant 510,1 279,8 Participations ne donnant pas le contrôle -1,3 -1,7 Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle 508,8 278,1 Résultat net courant par action en € 5,52 3,02





1 Les chiffres de l'année précédente ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de l'activité Life Science de Danaher.

2 Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et effets de change liés aux opérations de financement et au changement dans l'évaluation du passif « earn-out «

3 Impôt normalisé sur les bénéfices basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements sans effet sur la trésorerie

en millions € 9 mois 2021 9 mois 2020 sauf indications particulières Endettement brut 643,1 330,5 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 226,8 165,9 Endettement net 416,3 164,6





EBITDA courant (12 mois) 935,4 544,0 EBITDA d'acquisitions pro forma (12 mois) 10,1 11,1 EBITDA courant pro forma 945,5 555,1 Endettement net/EBITDA courant 0,4 0,3











en millions € 9 mois 2021 9 mois 2020 sauf indications particulières Chiffre d'affaires 2 108,8 1 379,4 Dépenses d'investissement 186,0 77,2 Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires 8,8 5,6





Les chiffres de l'année précédente ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de l'activité Life Science de Danaher.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, il a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. En 2020, le groupe Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 1 910 millions d'euros, avec un effectif de plus de 7 500 personnes.

