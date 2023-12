Retrouvez la quintessence culinaire du monde à Hô Chi Minh-Ville

Des milliers de plats provenant de pays du monde entier tels que la Thaïlande, l'Inde, le Japon, la Corée, la Chine et des cuisines de toutes les régions du Vietnam convergent tous à Hô Chi Minh-Ville, faisant de cette ville une destination attrayante pour les touristes.

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 19 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Hô-Chi-Minh-Ville, qui a attiré 4,6 millions de visiteurs au cours des 11 premiers mois de 2023, conserve sa place de première destination du Vietnam. L'attrait de la ville réside dans son atmosphère ouverte et diversifiée culturellement, créant un mélange unique connu sous le nom de « cuisine transformatrice ». Ce havre culinaire réunit en toute harmonie des plats de diverses régions du monde, modifiés de manière créative dans les cuisines vietnamiennes.

Un plat emblématique, le « Banh mi », originaire de France, a subi une transformation au Vietnam, pour devenir un délice reconnu dans le monde entier. Les Vietnamiens ont adapté la baguette française en lui donnant une croûte croustillante et creuse fourrée de garnitures uniques telles que du pâté, de la viande et des légumes marinés. Le « Banh mi » a obtenu sa place dans le dictionnaire Oxford en 2011.

La cuisine transformatrice de Hô Chi Minh-Ville excelle dans l'harmonisation des cultures culinaires du nord, du centre et du sud du Vietnam. Le Pho, plat emblématique du nord du pays, subit notamment une transformation remarquable dans le sud, avec un bouillon plus sucré, des variantes de nouilles distinctes et des accompagnements supplémentaires.

Conscient de l'importance de la cuisine pour le tourisme, le département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a lancé la campagne « Ho Chi Minh City - All you can eat » (Hô-Chi-Minh-Ville : buffet à volonté), qui met l'accent sur la cuisine transformatrice afin de diffuser les valeurs culturelles et culinaires.

M. Le Truong Hien Hoa, directeur adjoint du département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : « Le département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a mis en œuvre de nombreuses activités pour promouvoir le tourisme dans la ville. La campagne "Ho Chi Minh City - All you can eat" contribuera à stimuler le tourisme et à augmenter le nombre de visiteurs à travers des expériences culinaires et la découverte de la culture locale. La campagne ne se contente pas de promouvoir la cuisine, elle établit également une carte culinaire diversifiée pour les touristes et, dans le même temps, fait connaître la riche gastronomie vietnamienne aux touristes internationaux, faisant du tourisme culinaire un produit populaire pour attirer les touristes internationaux du monde entier au Vietnam.

En outre, nous espérons que la campagne "Ho Chi Minh City - All you can eat" servira de levier pour attirer les touristes des principaux marchés et des marchés émergents du monde entier jusqu'à notre ville ». La campagne contribuera également à accroître la notoriété de la marque « Vibrant Ho Chi Minh City » et à faire du secteur touristique de la ville la destination la plus prisée d'Asie dans l'esprit des touristes.

Le département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a également déclaré que des vidéos promotionnelles de la cuisine transformatrice de Hô Chi Minh-Ville seront diffusées aux heures de grande écoute et en alternance tout au long de la journée sur les chaînes de télévision CNN Asia, Discovery et Asian Food Network (AFN). Elles seront également publiées sur les plateformes numériques et les pages de réseaux sociaux de Discovery et d'AFN. En outre, au cours du mois de novembre, le guide du patrimoine mettant en valeur le tourisme à Hô Chi Minh-Ville a été largement distribué sur tous les vols internationaux et intérieurs de Vietnam Airlines.

Centre de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville

Adresse : 140 Nguyen Dinh Chieu Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam

Site Web : www.visithcmc.vn

Fanpage : https://www.facebook.com/visitvibranthochiminhcity

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2303076/All_you_can_eat_KV_27Nov.jpg