FESTIVAL DE LA RIVIÈRE HÔ CHI MINH-VILLE 2024 : DES MOMENTS INOUBLIABLES ET INSPIRANTS

Des touristes du monde entier et des milliers de citoyens d'Hô Chi Minh-Ville se joignent avec enthousiasme au festival du fleuve de 10 jours, célébrant la beauté du patrimoine culturel grâce à des avancées innovantes.

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 2e Festival du fleuve Hô Chi Minh-Ville 2024 est organisé à plus grande échelle qu'auparavant, renforçant l'image de la ville en tant que métropole fluviale dynamique et moderne, riche d'une identité culturelle et historique.

Le festival commence par le programme de performance musicale "Legendary Voyage", qui transforme le port de Khanh Hoi en un spectacle cinématographique mettant en vedette plus de 1 000 artistes et auquel assistent 9 000 spectateurs. Le récit historique s'est déroulé avec des effets cinématographiques, utilisant des technologies modestes telles que la cartographie 3D et les spectacles de drones, créant une expérience impressionnante et inoubliable.

Le festival propose une tapisserie vibrante d'activités culturelles, célébrant l'essence de la vie fluviale. Les temps forts comprennent un marché flottant recréé du delta du Mékong, la semaine fruitière "Trên BØn Dși Thuyșn" avec des bateaux remplis de fleurs et de fruits, des chansons folkloriques chaleureuses du Sud et des jeux traditionnels captivants. En outre, des événements de sports nautiques exaltants tels que le championnat de natation en eau libre, le championnat de paddleboard debout et diverses performances sportives fluviales offrent des expériences palpitantes telles que le paddling SUP, la planche à mouches et le parapente panoramique sur la rivière Saigon. Ces activités garantissent une expérience vivante et immersive pour tous les visiteurs. La zone culinaire sur Le Loi Street (District 1) présente 24 stands présentant diverses spécialités régionales de tout le Vietnam. Les visiteurs peuvent déguster des plats traditionnels savoureux et délicieux qui mettent en valeur le riche patrimoine culinaire du pays, offrant un véritable régal pour les yeux et le palais.

Le festival se termine par un spectacle à couper le souffle, mettant en vedette 1 100 drones synchronisés avec des lumières laser, une performance sportive palpitante avec 100 athlètes et 100 véhicules de sport (y compris des parapentes, des motomarines, des planches volantes, des tableaux d'affichage et des voiliers), et un défilé majestueux de bateaux de croisière sur la rivière Saigon, connue sous le nom de "rivière Sparkling", qui illumine la rivière. Les images emblématiques des grues vietnamiennes traditionnelles et les symboles WE LOVE HO CHI MINH-VILLE captivent et inspirent les touristes et les habitants.

Le River Festival 2024 laisse non seulement une marque indélébile sur le public, mais stimule également de manière significative le tourisme et dévoile l'esprit dynamique et dynamique d'Hô Chi Minh-Ville à travers chaque expérience inoubliable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2438694/Pr_8_1__1.jpg