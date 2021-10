rezulteo : 80% des Français connaissent la loi montagne, mais elle reste floue pour nombre d'entre eux

rezulteo , comparateur et guide d'achat pneu en ligne, a sondé les habitudes de circulation de 3790 automobilistes français roulant en montagne l'hiver. Si la plupart déclarent connaître la loi montagne, ils sont nombreux dans le flou vis à vis de ses subtilités.

PARIS, 27 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Actuellement, 47% des automobilistes français montent des pneus hiver dans leurs déplacements en montagne en hiver contre 49% pour les chaînes et chaussettes (parfois complémentaires) et 26% pour les toutes saisons.

Avec l'arrivée de la nouvelle loi montagne , les automobilistes ont prévu d'adapter leur équipement même s'il est conforme à la loi. Ainsi, 36% des répondants circulant avec des pneus toutes saisons - considérés légalement comme des pneus hiver avec le marquage 3PMSF - ont prévu de passer aux pneus hiver, et ce malgré leur apparente connaissance de la loi.

Découvrez les conseils de rezulteo sur les équipements et pneus pour l'hiver

Chez les automobilistes habitués aux chaînes ou chaussettes, ils sont 36% à vouloir adapter leur équipement pour des pneus hiver ou toutes saisons pour être en conformité avec la loi malgré le fait qu'ils le soient déjà. Un manque de clarté évident alors qu'au total, 80% des répondants déclarent être au courant de l'application de la loi montagne 2.

4,5% des répondants déclarent aller à la montagne en hiver sans équipement spécifique. 56% d'entre eux viennent de régions où la température moyenne en hiver est au-dessus des 7°C, seuil à partir duquel il est recommandé de monter des pneus hiver. 44% de ceux-ci déclarent ne pas vouloir mettre d'équipement spécifique malgré l'obligation.

82% des Français voient d'un œil favorable cette nouvelle loi. La sécurité est citée dans 82% des cas pour justifier cet avis. Parmi les critiques de cette loi, 32% pointent du doigt l'absence de neige dans certaines régions où la loi s'applique et une mise en place inadaptée. 45% citent l'aspect financier comme point négatif.

