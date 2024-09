Rhino Rescue marque la Journée mondiale des premiers secours en lançant des trousses adaptées aux activités de plein air

LOS ANGELES, 16 septembre 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée mondiale des premiers secours, le 14 septembre, avec pour thème « Premiers secours et sports », Rhino Rescue, le spécialiste des premiers secours professionnels, est fier de dévoiler le kit de premiers secours Rhino Rescue pour l'extérieur. Destinée à renforcer la sécurité et à fournir des trousses de premiers secours professionnelles aux amateurs de sports de plein air, cette série comprend cinq trousses spécialisées conçues pour répondre aux exigences uniques des différents scénarios de plein air.

Rhino Rescue First Aid Kits for Outdoor Enthusiasts

En outre, la marque a également lancé le défi « Safety Pioneer » pour rappeler au public de toujours se préparer à l'inattendu, dans le cadre d'une initiative visant à inciter les amateurs de sports de plein air à améliorer leurs connaissances en matière de premiers secours. Cette initiative vise également à fournir une protection complète aux amateurs de plein air, en garantissant leur sécurité et leur bien-être durant toutes leurs excursions.

Jenny Lee, CEO de Rhino Rescue, souligne la stratégie de l'entreprise visant à élargir sa gamme de produits, en allant au-delà des kits de traumatologie traditionnels destinés aux premiers intervenants pour proposer des offres adaptées aux personnes qui pratiquent des activités de plein air au quotidien. « Au cours des dix dernières années, notre engagement considérable auprès des premiers intervenants professionnels a mis en évidence la nécessité d'offrir des solutions de premiers secours adaptées aux civils. Ces nouvelles gammes de produits illustrent l'engagement de notre marque à permettre à un public plus large de bénéficier d'une expertise et de capacités cruciales en matière de premiers secours, afin de se prémunir de manière proactive contre les imprévus », déclare Lee.

Informations sur la nouvelle gamme de produits

La gamme est judicieusement segmentée en deux séries, chacune d'entre elles étant conçue pour privilégier la portabilité et l'efficacité de l'organisation. Les séries Rhino Rescue Ultralight First Aid Kit et Rhino Rescue QuickFind First Aid Kit offrent cinq produits distincts avec différentes options de couleur, s'adressant à un public diversifié, comme les randonneurs, les coureurs, les cyclistes et les campeurs qui ont besoin d'un équipement spécialisé. La série Ultralight, fabriquée en Nylon 40D, garantit un design léger, tandis que la série QuickFind, fabriquée en Nylon 210D, offre un rangement organisé et transparent qui permet aux utilisateurs de localiser rapidement et facilement leurs objets essentiels.

Les séries Ultralight et QuickFind présentent diverses configurations, allant des articles de premiers secours essentiels aux fournitures complètes, adaptées à diverses situations de plein air.

Engagement par le biais du défi « Safety Pioneer » :

Parallèlement au lancement du produit, le défi « Safety Pioneer » invite les amateurs d'activités de plein air à partager leurs équipements d'urgence personnels et leurs projets d'aventure sur les médias sociaux. Les participants peuvent utiliser #RhinoRescue et #WorldFirstAidDay pour avoir une chance de gagner l'une des dix nouvelles trousses de premiers secours de cette gamme élargie. Le 20 septembre, gardez un œil sur les canaux de médias sociaux officiels de Rhino Rescue pour l'annonce des gagnants du concours. Restez à l'écoute pour la grande révélation !

D'après le rapport Outdoor Participation Trends 2024, les amateurs d'activités de plein air ont connu une augmentation notable, avec une hausse de 4,1 % du nombre de participants enregistrée en 2023, soit un total inédit d'environ 175,8 millions de personnes, ce qui équivaut à environ 57,3 % des habitants des États-Unis qui pratiquent activement des activités de plein air. Malgré cet engouement, les risques récurrents tels que les chevilles foulées et la déshydratation restent des défis courants. C'est ainsi que la gamme a vu le jour, pour répondre efficacement à ces risques extérieurs fréquents.

Chez Rhino Rescue, la mission est de s'assurer que tout le monde, des amateurs d'activités de plein air aux premiers intervenants, a accès à des produits de premiers secours fiables et efficaces. L'entreprise s'attache à donner aux individus les moyens de faire face aux situations d'urgence en toute confiance, où qu'ils se trouvent. Les kits de premiers secours pour extérieur seront lancés à la mi-septembre, permettant ainsi au public d'être toujours prêt pour partir à l'aventure. Pour plus de détails et de mises à jour, veuillez consulter le site https://rhinorescuestore.com/collections/outdoor.

Stay safe, stay prepared with Rhino Rescue.

Contact avec les médias :

Nom : Jonny Chen

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2504866/Rhino_Rescue.jpg