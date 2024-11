Rhino Rescue soutient un programme de formation aux premiers secours au Mexique, renforçant ainsi son influence au niveau mondial

GUADALAJARA, Mexique, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 16 au 18 octobre, le Congrès international annuel de l'Association de médecine d'urgence et de catastrophe du Mexique (AMUDEM) s'est tenu à Guadalajara, l'un des centres culturels les plus importants du Mexique. Au cours de cet événement, Rhino Rescue, une marque spécialisée dans les premiers secours, a affiché son engagement à améliorer les capacités d'intervention en cas d'urgence.

TacticalMD displays Rhino Rescue’s products

Trois ateliers sur le contrôle des hémorragies, animés par TacticalMD, ont été organisés à l'intention des forces de l'ordre et des professionnels des services d'urgence. Ces ateliers portaient sur la gamme de produits tactiques de Rhino Rescue, notamment le kit d'aiguilles de décompression de Rhino. Cette initiative souligne l'engagement de Rhino Rescue à soutenir la sécurité publique tout en renforçant sa présence régionale.

Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la violence interpersonnelle et les accidents de la route restent les principales causes de décès au Mexique, représentant respectivement 30,3 % et 12,3 % des causes. Au cours des 20 dernières années, 15 700 Mexicains en moyenne ont perdu la vie chaque année à la suite de blessures causées par des accidents de la route. Dans ces situations d'urgence, l'efficacité des premiers secours est donc cruciale.

En 2022, Rhino Rescue a entrepris son expansion stratégique sur le marché mexicain, entamant la phase d'essai en 2024 et prévoyant d'étendre son réseau de concessionnaires en 2025. L'AMUDEM est une organisation de premier plan qui a pour vocation de faire progresser les normes en matière de soins médicaux d'urgence au Mexique. Par le biais de cette plateforme, Rhino Rescue a amélioré sa visibilité sur le marché latino-américain et se positionne pour de futurs plans d'expansion.

Les ateliers présentés par TacticalMD ont mis l'accent sur les performances et la fiabilité supérieures des produits Rhino Rescue. Des médecins urgentistes et des auxiliaires médicaux de divers pays d'Amérique latine y ont pris part et ont exprimé des commentaires positifs sur les garrots et les compresses de gaze utilisés dans le cadre de leur formation.

« Les produits de Rhino Rescue se distinguent par leur qualité exceptionnelle et leur confort d'utilisation. Par exemple, leurs kits d'aiguilles de décompression sont légers et faciles à transporter. Étant donné que nos forces de l'ordre travaillent souvent dans des environnements difficiles, il est essentiel de les former aux premiers secours pour améliorer leur réactivité et l'efficacité des opérations de sauvetage », a déclaré Iñaki Perujo, l'un des participants de TacticalMD.

Ces ateliers de formation devraient se poursuivre dans plusieurs villes mexicaines au cours des prochains mois. L'objectif est de renforcer les compétences des forces de l'ordre et des secouristes et de sensibiliser la communauté sur l'importance des soins médicaux d'urgence.

Au niveau mondial, l'Europe représente un autre marché clé pour Rhino Rescue. Avec l'obtention récente de la certification au titre du règlement sur les dispositifs médicaux, l'entreprise souligne son engagement inébranlable à respecter les normes de sécurité et de qualité les plus strictes fixées par l'UE. En se conformant à ces exigences réglementaires strictes, Rhino Rescue renforce non seulement sa crédibilité, mais se distingue également de ses concurrents sur le marché en pleine expansion des technologies médicales. La marque présentera ses dernières innovations au salon Medica 2024, du 11 au 14 novembre, et s'entretiendra avec les clients et les experts du secteur sur le stand n° G70-5 dans le hall n° 10.

Pour plus d'informations sur la marque et ses produits, veuillez consulter le site officiel à l'adresse suivante : https://rhinorescuestore.com/collection

CONTACT :

Email : [email protected]

Nom : Hui Chen

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2548978/20241105133008.jpg