Rick Anderson et Mark Toland ont rejoint le conseil d'administration de Cardiologs

Des leaders visionnaires possédant une expérience avérée de la commercialisation de technologies à travers le monde vont apporter une vision stratégique au conseil d'administration de l'entreprise pour accélérer la croissance et l'innovation

PARIS et BOSTON, 7 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Cardiologs, un leader mondial de l'intelligence artificielle (IA) pour les diagnostics cardiaques, a annoncé aujourd'hui la nomination de deux dirigeants chevronnés de l'industrie des dispositifs médicaux au conseil d'administration de l'entreprise – Rick Anderson et Mark Toland.

« Nous sommes ravis et honorés que deux leaders de ce calibre partagent notre passion et notre conviction sur la valeur de la plateforme d'intelligence artificielle de Cardiologs et son énorme potentiel pour poursuivre la transformation et la démocratisation des soins cardiaques, a déclaré Yann Fleureau, cofondateur et PDG de Cardiologs. Ce sont deux visionnaires réputés pour commercialiser des technologies dans le monde entier. En tirant parti de leur vision stratégique et de leurs vastes connaissances, nous sommes maintenant bien placés pour étendre notre plateforme et écrire le prochain chapitre de la croissance au profit des patients du monde entier. »

Rick Anderson apporte plus de trente ans d'expérience en tant que cadre, investisseur et membre de conseils d'administration de nouvelles sociétés à fort potentiel de croissance et leaders du marché des technologies de soins de santé, particulièrement sur la cardiologie. Il est actuellement président de Revival Healthcare Capital, une plateforme d'investissement durable et à fort impact spécialisée dans les dispositifs médicaux et le diagnostic. Avant de fonder Revival, M. Anderson a occupé des postes de directeur général chez PTV Healthcare Capital et de nombreux postes de direction, notamment en tant que président de Worldwide Franchise, Cordis Corporation et président du groupe Johnson & Johnson.

« L'apprentissage profond offre des occasions extraordinaires d'améliorer la pratique clinique, potentiellement dans de nombreuses spécialités, et d'en faire profiter les patients, a déclaré M. Anderson. Je considère Cardiologs comme une plateforme capable d'aller au-delà de l'offre de produits qu'elle propose aujourd'hui en cardiologie. Il existe un large éventail de capacités au sein de l'entreprise et de sa technologie, qu'il s'agisse de surveillance à distance, d'électrophysiologie ou autres. Je pense que Cardiologs a une excellente occasion de tirer parti de sa plateforme à une échelle encore plus grande. »

Marc Toland est l'ancien PDG de Corindus Vascular Robotics, où il a aidé à faire passer l'entreprise d'une start-up émergente avec un produit de première génération en difficulté à un leader mondial de la robotique interventionnelle avec des indications pour les interventions coronariennes, vasculaires périphériques et neurovasculaires. En 2019, Siemens Healthineers a acquis l'entreprise pour 1,1 milliard de dollars américains. Avant de se joindre à Corindus, M. Toland a été vice-président principal de Boston Scientific, dirigeant les initiatives de croissance et d'innovation de marché de l'entreprise dans toutes les unités opérationnelles. Il a récemment joint BioStar Capital, une société d'investissement à valeur ajoutée axée sur les technologies transformationnelles de dispositifs médicaux qui répondent aux besoins non satisfaits des patients en médecine cardiovasculaire et orthopédique.

« Cette expérience sera pour moi consacrée à sauver des vies, a déclaré M. Toland. Tout au long de ma carrière, j'ai pu constater par moi-même que l'écosystème de la santé avait besoin de capacités d'IA pour l'apprentissage profond destinées à appuyer les prises de décision. Si nous parvenons à analyser quantitativement des volumes massifs d'informations et déchiffrer exactement à quelle phase de la pathologie se trouvent les patients, et les prochaines étapes qui les attendent, cela aura un impact profond sur les patients, la société et la façon dont nous dispensons les soins de santé. L'intégration de l'IA permettra aux médecins de prendre de meilleures décisions, plus rapidement et plus efficacement, avec une plus grande précision. Ce changement nous permettra d'améliorer l'accès aux soins et de sauver des vies. »

M. Anderson et M. Toland ont été sélectionnés à la suite d'une recherche internationale menée par Roger Brooks, PDG de Rbrooks Group. Ils se joignent à Cardiologs après qu'Alven Capital a réussi à mener un fonds de financement de série A.

À propos de Cardiologs

Cardiologs est une entreprise de technologie médicale impliquée dans la transformation des diagnostics cardiaques avec l'intelligence artificielle de qualité médicale et la technologie cloud. Développée en partenariat avec des médecins de renom, la solution d'analyse d'ECG de Cardiologs permet aux cliniciens du monde entier de fournir des soins cardiaques spécialisés plus rapidement et plus efficacement. Autorisée par l'UE et la FDA pour la détection de 14 arythmies cardiaques, la solution d'analyse d'ECG de Cardiologs repose sur une base de données croissante de plus de 4 millions d'enregistrements d'ECG et est soutenue par de nombreuses publications médicales.

