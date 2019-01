Ride Systems et DoubleMap fusionnent pour former Journey Holding

Deux entreprises bootstrappées fusionnent pour créer le leader des solutions logicielles de micro-transit et d'itinéraire fixe dédiées aux organisations de transport de passagers

SALT LAKE CITY, ETATS-UNIS, 15 Janvier 2019 /PRNewswire/ --Ride Systems, LLC et DoubleMap, Inc. ont annoncé aujourd'hui un accord de fusion pour créer une nouvelle entité, Journey Holding Corp. Cette fusion doit aboutir à la création du leader mondial des solutions offrant des informations passagers en temps réel aux entreprises de transport.

Au cours des 10 dernières années, le secteur des transports en commun a vu sa base de passagers évoluer pour inclure un client plus féru de technologie et centré sur les applications, qui recherche des services à la demande en un clic. Les passagers demandent désormais un suivi GPS en temps réel ainsi que des heures d'arrivée précises. Par conséquent, de plus en plus de villes et de sociétés de transport se tournent vers des systèmes de répartition assistés par ordinateur tels que ceux offerts par DoubleMap Inc. et par Ride Systems, LLC pour fournir l'infrastructure technologique essentielle nécessaire pour répondre à cette demande.

«Le regroupement de nos deux sociétés offre une opportunité incroyable de parvenir à une part de marché majoritaire et de nous donner la capacité sans précédent d'atteindre les usagers du transport en commun partout dans le monde», a déclaré Justin Rees, Président Directeur Général de Ride Systems, LLC. «Nous avons la chance de pouvoir compter sur des équipes talentueuses au sein des deux sociétés et nous sommes impatients de collaborer à notre succès futur.»

Journey Holding Corp. a annoncé la nomination des membres suivants à son équipe de direction:

Justin Rees (Président Directeur Général de Ride Systems et de Journey Holding Co.)

(Président Directeur Général de Ride Systems et de Journey Holding Co.) Aimee Ferrin (Directeur Général Délégué de Ride Systems et de Journey Holding Co.)

(Directeur Général Délégué de Ride Systems et de Journey Holding Co.) Ilya Rekhter (Directeur Général de DoubleMap Inc. et President de Journey Holding Co.)

(Directeur Général de DoubleMap Inc. et President de Journey Holding Co.) Peter SerVaas (President de DoubleMap Inc. et President de Journey Holding Co.)

(President de DoubleMap Inc. et President de Journey Holding Co.) Megan Dixon (Directeur de Cabinet de DoubleMap Inc. et de Journey Holding Co.)

(Directeur de Cabinet de DoubleMap Inc. et de Journey Holding Co.) Eric Jiang (Directeur de la Technologie de DoubleMap Inc. et de Journey Holding Co.)

Ride Systems, LLC et DoubleMap Inc. continueront à fonctionner de manière semi-indépendante sous l'égide de Journey Holding Corp., société nouvellement créée. Journey s'appuiera sur le leadership des deux sociétés pour aider les nouvelles équipes de direction à réaliser le plein potentiel de la société fusionnée. La nouvelle holding maintiendra ses activités au sein des sièges sociaux actuels de Ride Systems et de DoubleMap Inc. Le PDG nouvellement nommé, Justin Rees, sera basé au siège de Ride Systems à Salt Lake City, dans l'Utah.

«Cette transaction permettra aux deux entreprises de collaborer en matière d'innovation et facilitera l'utilisation des options de transport en commun pour les usagers», a déclaré Ilya Rekhter, PDG de DoubleMap Inc.

Ride Systems, LLC et DoubleMap, Inc. fournissent ensemble un portefeuille de services technologiques dans plus de 700 sites et offrent une portée inégalée aux usagers des transports publics aux États-Unis et en Amérique du Nord. L'entité combinée compte réaliser un chiffre d'affaires de 20 millions de dollars en 2019.

La multimodalité et l'intermodalité devraient accélérer le marché du transit adapté à la demande, qui passera de 2,8 milliards de dollars en 2017 à 551,6 milliards en 2030.

«Nous sommes très enthousiastes à propos de la fusion de Journey Holding Co., société qui devient le leader du secteur dynamique de la mobilité », a déclaré Peter SerVaas, fondateur et président de DoubleMap. «Ride Systems a fait ses preuves au niveau opérationnel et DoubleMap démontre un engagement sans pareil envers l'innovation et surveille attentivement les perspectives stratégiques futures. La nouvelle société est bien placée pour se développer à l'ère des scooters électriques, de l'autopartage, des véhicules autonomes et des solutions de mobilité futures.»

Pour plus d'informations; visitez notre site Web à: journeyholdingcorp.com

À propos de DoubleMap Inc:

DoubleMap, Inc. - basée à Indianapolis, dans l'Indiana, est une société de logiciels qui fournit des services de localisation automatique de véhicules aux municipalités, universités, aéroports, hôpitaux et parcs de véhicules, y compris pour des sociétés du Fortune 500. DoubleMap a été le premier à proposer des solutions municipales premier kilomètre / dernier kilomètre et MicroTransit via TapRide, la solution technologique de type uber de DoubleMap, et reste le leader actuel du marché. Les solutions logicielles de DoubleMap couvrent les tarifs pour les itinéraires fixes, à la demande, premier kilomètre / dernier kilomètre, multimodaux et électroniques.

À propos de Ride Systems, LLC:

Basée à Salt Lake City (Utah), Ride Systems est un éditeur de logiciels fournissant des solutions de localisation de véhicules en temps réel. Depuis 2007, Ride Systems s'est développé pour prendre en charge une clientèle répartie dans plus de 500 sites aux États-Unis, y compris des agences de transit associées à des municipalités, des universités, des centres médicaux, des navettes d'employés, des navettes d'aéroport et des opérations de suivi de flotte supplémentaires. Ride Systems propose une gamme complète de produits, notamment du matériel et des logiciels de suivi GPS pour les administrateurs et le public, le comptage des passagers, l'inspection des véhicules, les annonces vocales automatiques, le dispatching sur demande et les rapports en ligne.

