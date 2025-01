Roborock redéfinit le nettoyage intelligent au CES 2025 avec le Saros Z70 et son bras robotisé innovant

Avec le Saros Z70, le premier robot aspirateur de série* à intégrer un bras robotisé intelligent et pliable OmniGrip, Roborock révolutionne l'assistance robotique domestique.

La nouvelle gamme d'appareils de nettoyage intelligents Roborock, incluant balais aspirateur-laveurs, machines à laver et plus encore, confirme sa position de leader en matière de nettoyage intelligent

LAS VEGAS, Le 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Roborock, leader mondial de la robotique domestique, présente au CES 2025 sa vision du futur du nettoyage intelligent : "Rock a New Era". Au cœur de cette révolution, la nouvelle série phare Saros, avec à sa tête l'aspirateur robot Saros Z70, une innovation mondiale*. Équipé du bras robotisé intelligent et pliable OmniGrip, le Saros Z70 est le premier robot aspirateur de grande série capable de ranger de petits objets (chaussettes, lingettes, sandales légères…) et de nettoyer des zones jusqu'ici inaccessibles.

Roborock Z70

Saros : l'intelligence artificielle au service d'un nettoyage impeccable

La Série Saros se décline en trois modèles : le Roborock Saros Z70, le Roborock Saros 10 et le Roborock Saros 10R, tous disponibles courant le premier semestre 2025. Ces robots combinent l'intelligence artificielle et des technologies de pointe pour des performances de nettoyage exceptionnelles.

Roborock Saros Z70, l'assistant domestique nouvelle génération : outre son bras robotisé unique, le Z70 offre des fonctionnalités de navigation, d'aspiration et de lavage optimisées par l'IA. Il redéfinit le nettoyage automatisé et préfigure l'avenir de l'assistance robotique à domicile.

Roborock Saros 10, navigation et finesse : doté du système de navigation rétractable RetractSense™, le Saros 10 se glisse partout, même sous les meubles bas, sans compromis sur la qualité du nettoyage. Son module de lavage VibraRise™ 4.0 et ses technologies de nettoyage avancées garantissent un résultat impeccable.

: doté du système de navigation rétractable RetractSense™, le Saros 10 se glisse partout, même sous les meubles bas, sans compromis sur la qualité du nettoyage. Son module de lavage VibraRise™ 4.0 et ses technologies de nettoyage avancées garantissent un résultat impeccable. Roborock Saros 10R, cartographie 3D et précision : grâce à son système autonome StarSight™ 2.0, le Saros 10R cartographie votre intérieur en 3D avec une précision inégalée. Sa technologie de temps de vol (ToF) 3D et sa caméra RVB pilotée par l'IA lui permettent de détecter et d'éviter les obstacles avec une efficacité redoutable.

Au-delà des robots : une gamme complète pour un nettoyage intelligent

Roborock élargit son offre avec la série F25, des aspirateurs laveurs balais ultra-performants. Leur technologie FlatReach à 180° et leur rouleau anti-emmêlement garantissent un nettoyage en profondeur, même dans les zones difficiles d'accès.

Enfin, Roborock complète son écosystème avec les lave-linge séchants intelligents Zeo One, Zeo Lite et Zeo Mini. Leur technologie de séchage Zeo-cycle™ préserve les tissus délicats grâce à un séchage à basse température, pour un soin optimal du linge. Déjà disponibles dans certains pays d'Europe et d'Asie-Pacifique, ces lave-linge seront commercialisés plus largement en 2025.

*Roborock a été le premier du secteur des aspirateurs robots à produire en masse cette technologie, la lançant en janvier 2025.

(1) Basé sur des tests internes effectués par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux et des mises à jour logicielles.

A propos de Roborock

Roborock est une marque leader dans le domaine du nettoyage intelligent, réputée pour ses solutions de nettoyage intelligentes. Avec la ferme volonté de devenir un acteur mondial de premier plan dans le domaine des appareils intelligents, Roborock améliore la vie quotidienne grâce à sa gamme innovante d'aspirateurs et de lavantes-séchantes robotisés, sans fil, avec ou sans eau. Avec une approche centrée sur l'utilisateur, ses solutions basées sur la recherche et le développement répondent aux divers besoins de nettoyage de plus de 15 millions de foyers dans plus de 170 pays. Basée à Pékin et disposant de filiales stratégiques sur des marchés clés tels que les États-Unis, le Japon, les Pays-Bas, la Pologne, l'Allemagne et la Corée du Sud, Roborock s'efforce d'accroître sa présence sur le marché mondial.

Pour plus d'informations, visitez le site https://fr.roborock.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2591141/image_847371_33907183.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2591142/image_847371_33907199.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447318/5100048/Roborock_Logo_Horizontal_Lockup_RGB__Full_Color_Logo.jpg