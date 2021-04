ROCCAT dévoile ses toutes nouvelles souris gaming Kone Pro

La gamme Kone Pro combine le design emblématique des souris de jeu ROCCAT et les dernières technologies de la marque, notamment le Titan Switch Optical et la Titan Wheel Pro

WHITE PLAINS, N.Y., le 26 avril, 2021 /PRNewswire/ -- ROCCAT, la marque allemande de périphériques PC basée à Hambourg appartenant au groupe Turtle Beach (Nasdaq: HEAR), est heureuse d'annoncer la sortie imminente de la Kone Pro et de la Kone Pro Air, les nouveaux modèles de sa célèbre gamme de souris gaming Kone.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/fr/8726154-turtle-beach-roccat-kone-pro-series-pc-gaming-mice/

Les toutes nouvelles souris de la série Kone Pro combinent la technologie Titan Switch Optical de ROCCAT, particulièrement rapide, à la conception légendaire des souris Kone de la marque.

ROCCAT a présenté la toute première souris Kone en 2007. La Kone a également été le premier produit commercialisé par ROCCAT en 2008. Elle est devenue un accessoire incontournable de la scène gaming/esport. 13 ans plus tard, la conception de la Kone a bénéficié de plus d'une décennie de recherche sur la taille des mains et les types de prise en main pour concevoir la souris la plus performante, ergonomique et compétitive. La toute nouvelle Kone Pro améliore la forme de la Kone et est disponible dans les coloris Arctic White et Ash Black. Les souris de la gamme Kone Pro de ROCCAT sortiront le 16 mai 2021. La souris filaire Kone Pro sera disponible au prix public conseillé de 79,99€ et la Kone Pro Air sans fil sera commercialisée au prix de 129.99€. Elles peuvent être précommandées sur www.roccat.com et chez certains revendeurs.

« La nouvelle Kone Pro inclut nos dernières innovations à la gamme Kone bien connue de nos fans pour offrir un véritable confort compétitif. C'est une pépite, aussi bien à l'intérieur, qu'à l'extérieur », a déclaré René Korte, Fondateur de ROCCAT et Directeur Général des produits PC chez Turtle Beach. « L'histoire de ROCCAT commence avec la première Kone. Aussi, lorsque nous avons entrepris de redesigner notre souris la plus emblématique, nous avons eu à cœur de réunir nos dernières avancées dans une nouvelle offre qui surpasse tout ce qui a été fait auparavant. Ce ne fut pas une tâche facile. Cependant, je peux dire en toute confiance que la version Kone Pro est la meilleure de toutes. »

Le lancement de la souris Kone Pro de ROCCAT marque un nouveau chapitre dans l'histoire de la Kone, car sa forme entièrement redéfinie établit un équilibre parfait entre la taille imposante de la Kone AIMO et sa petite sœur, la Kone Pure. Au-delà de l'évolution de la forme de la Kone, les souris Kone Pro sont dotées de la technologie Titan Switch Optical de ROCCAT qui offre une sensation de clic de haute qualité, un taux de réponse jusqu'à 100 fois plus rapide que les interrupteurs mécaniques, et une longue durée de vie. Les souris Kone Pro sont également équipées de la Titan Wheel Pro de ROCCAT - une nouvelle molette en aluminium avec un scroll agréable et un clic sensoriel, offrant aux joueurs une vitesse inégalée et une expérience premium. Les patins en PTFE thermo-traités, assurent un mouvement fluide et une friction minimale. La Kone Pro et la Kone Pro Air bénéficient toutes deux du design et de la structure en nid d'abeille propres à la Bionic Shell de ROCCAT, pour une souris de jeu de précision et ultra-légère.

Avec un poids respectif de 66 grammes et 75 grammes, les souris Kone Pro et Kone Pro Air se positionnent parmi les souris de jeu les plus légères du marché. La série Kone Pro utilise le capteur optique Owl-Eye 19K dpi de ROCCAT® qui lui confère une grande précision. Le capteur haute performance permet de retranscrire avec justesse le mouvement en jeu. La Kone Pro est livrée avec le câble ultra flexible PhantomFlex®, pour une sensation de mouvement sans friction. Offrant un niveau de liberté encore plus grand, la Kone Pro Air est entièrement sans fil, avec une double connectivité en Bluetooth ou via 2,4 GHz via le dongle fourni. La fonction de charge rapide de la Kone Pro Air offre cinq heures de jeu avec une charge de 10 minutes seulement, tandis que la fonctionnalité Stellar Wireless assure plus de 100 heures de jeu continu avec une charge complète.

Les deux modèles disposent également des options d'éclairage RGB AIMO de ROCCAT afin de se synchroniser avec les produits compatibles AIMO et de créer des modèles d'éclairage multi-appareils. Capables de produire 16,8 millions de couleurs, la Kone Pro et la Kone Pro Air peuvent se connecter à d'autres périphériques ROCCAT pour une coordination optimale de l'éclairage RGB.

Pour plus d'informations sur les produits et accessoires gaming PC de ROCCAT, rendez-vous sur ROCCAT.com. Retrouvez toute l'actualité de la marque sur Twitter, Instagram, Facebook, et YouTube.

À propos de Turtle Beach Corporation :

Turtle Beach Corporation (www.corp.turtlebeach.com) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'audio et d'accessoires gaming. La marque Turtle Beach (www.turtlebeach.com) est connue pour avoir été la première à commercialiser des fonctionnalités et des innovations brevetées dans le domaine des casques audio de haute qualité et de confort à destination de tout type de joueur. Très appréciée des fans, la marque est leader sur le marché de l'audio sur consoles depuis dix ans.

La marque ROCCAT de Turtle Beach (www.roccat.org) associe l'innovation allemande, qui aime les détails, à une véritable passion pour la conception des meilleurs produits et accessoires gaming sur PC. Sous la marque ROCCAT, Turtle Beach conçoit des claviers, des souris, des casques, des tapis de souris et d'autres accessoires pour PC qui ont été primés. Turtle Beach est cotée au Nasdaq sous le symbole : HEAR.

Cautionary Note on Forward-Looking Statements

This press release includes forward-looking information and statements within the meaning of the federal securities laws. Except for historical information contained in this release, statements in this release may constitute forward-looking statements regarding assumptions, projections, expectations, targets, intentions or beliefs about future events. Statements containing the words "may", "could", "would", "should", "believe", "expect", "anticipate", "plan", "estimate", "target", "project", "intend" and similar expressions constitute forward-looking statements. Forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties, which could cause actual results to differ materially from those contained in any forward-looking statement. Forward-looking statements are based on management's current belief, as well as assumptions made by, and information currently available to, management.

While the Company believes that its expectations are based upon reasonable assumptions, there can be no assurances that its goals and strategy will be realized. Numerous factors, including risks and uncertainties, may affect actual results and may cause results to differ materially from those expressed in forward-looking statements made by the Company or on its behalf. Some of these factors include, but are not limited to, risks related to the substantial uncertainties inherent in the acceptance of existing and future products, the difficulty of commercializing and protecting new technology, the impact of competitive products and pricing, general business and economic conditions, risks associated with the expansion of our business including the implementation of any businesses we acquire, our indebtedness, the Company's liquidity, and other factors discussed in our public filings, including the risk factors included in the Company's most recent Annual Report on Form 10-K, and the Company's other periodic reports. Except as required by applicable law, including the securities laws of the United States and the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission, the Company is under no obligation to publicly update or revise any forward-looking statement after the date of this release whether as a result of new information, future developments or otherwise.

All trademarks are the property of their respective owners.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/663498/Turtle_Beach_Corporation_Logo.jpg

Liens connexes

http://turtlebeach.com



SOURCE Turtle Beach Corporation