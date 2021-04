La premiada marca de accesorios de PC ROCCAT, de Turtle Beach, anuncia la flamante serie de ratones gaming de PC Kone Pro

La Serie Kone Pro Aúna el Icónico Diseño de Ratón Gaming Competitivo para PC de ROCCAT y las Últimas Tecnologías de la Marca Como los Titan Optical Switch y Titan Wheel Pro y Más

WHITE PLAINS, N.Y., 26 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ROCCAT, la premiada marca de periféricos para PC de Turtle Beach (Nasdaq: HEAR) con sede en Hamburgo (Alemania) ha anunciado hoy una nueva incorporación a su mítica línea de ratones Kone de gaming en PC, el Kone Pro y el Kone Pro Air. Los flamantes ratones de la serie Kone Pro combinan la tecnología absurdamente rápida Titan Optical Switch con la característica sensación que proporciona el diseño del mítico ratón Kone de la marca para jugar en PC. ROCCAT creó el primer ratón Kone en 2007, el Kone fue también el primer producto que ROCCAT lanzó de forma comercial en 2008 y se ha convertido en un básico de los esports. 13 años después, el diseño del Kone se ha ido perfeccionando desde hace más de una década investigando el tamaño de las manos y los tipos de agarre para crear el ratón más avanzado, ergonómico y competitivo hasta el momento. La flamante serie Kone Pro mejora la famosa forma ergonómica del Kone y está disponible en Arctic White y Ash Black. Los ratones de la serie Kone Pro de ROCCAT estarán disponibles el 16 de mayo de 2021 a un precio recomendado de 79,99€ para el Kone Pro con cable y un precio recomendado de 129,99€ para el Kone Pro Air inalámbrico. A partir de hoy se pueden reservar enes.roccat.org y las tiendas seleccionadas de todo el mundo.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/Spanish/8726154-turtle-beach-roccat-kone-pro-series-pc-gaming-mice/

"La nueva serie Kone Pro incorpora nuestras últimas características innovadoras al diseño del ratón que los fans prefieren para proporcionar una comodidad competitiva de verdad. Es una maravilla por dentro y por fuera", ha dicho René Korte, fundador de ROCCAT y director general de los periféricos de PC de Turtle Beach. "La historia de ROCCAT comienza con el primer Kone, así que cuando decidimos rediseñar nuestro ratón más emblemático estábamos deseando incluir nuestras últimas innovaciones para ofrecer algo que superase a lo que ya teníamos. No ha sido una tarea sencilla, pero puedo decir con seguridad que la nueva serie Kone Pro es la mejor que hemos creado hasta ahora".

El lanzamiento de los ratones Kone Pro de ROCCAT marca un nuevo capítulo en la histora de Kone ya que la nueva forma redefinida aúna el equilibrio perfecto que tanto gustaba a los jugadores de los Kone AIMO y el rendimiento de los Kone Pure. Además de una evolución en la forma de los Kone, los ratones Kone Pro pueden presumir de tener la tecnología Titan Optical Switch de ROCCAT para proporcionar unos clics de calidad, una velocidad de respuesta hasta 100 veces más rápida que los interruptores mecánicos y larga durabilidad. Los ratones Kone Pro también incluyen la famosa Titan Wheel Pro de ROCCAT, una nueva rueda de aluminio con un scroll agradable y un clic sensorial, lo que proporciona a los jugadores una rapidez inigualable y transmite una sensación de primera. Los patines de PTFE puro y con tratamiento térmico garantizan un movimiento suave y con la mínima fricción. Tanto el Kone Pro como el Kone Pro Air utilizan el diseño de carcasa biónica de ROCCAT para conseguir un ratón de precisión ultraligero para jugar gracias a su estructura de panal.

Con un peso de 66 y 75 gramos respectivamente, el Kone Pro y el Kone Pro Air son de los ratones más ligeros del mercado. La serie Kone Pro utiliza el sensor óptico Owl-Eye 19K dpi de ROCCAT, lo que le hace muy preciso. El sensor de alto rendimiento traduce con precisión el movimiento a la jugabilidad. El Kone Pro viene con cable PhantomFlex® que sirve para moverse sin restricciones. El Kone Pro Air es totalmente inalámbrico, lo que proporciona aún más nivel de libertad a través de Bluetooth y el transmisor inalámbrico. La carga rápida del Kone Pro Air proporciona cinco horas de juego después de cargarlo durante solo diez minutos, mientras que Stellar Wireless ofrece más de cien horas de juego ininterrumpido tras cargarlo por completo.

Ambos modelos también ofrecen la atractiva iluminación RGB AIMO de ROCCAT que pueden sincronizarse con otros productos compatibles con AIMO para crear un mismo modelo de iluminación en múltiples dispositivos. Los Kone Pro y Kone Pro Air reproducen 16,8 millones de colores y pueden conectarse con otros dispositivos de sobremesa de ROCCAT y así optimizar la coordinación de la iluminación RGB.

Para obtener más información de los últimos productos y accesorios gaming de ROCCAT visita ROCCAT.com y asegúrate de que sigues a ROCCAT en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.

Sobre Turtle Beach Corporation

Turtle Beach Corporation (corp.turtlebeach.com) es una de las principales empresas del mundo en sonido y accesorios de gaming. La marca Turtle Beach (es.turtlebeach.com) es famosa por sus características pioneras en el mercado y sus innovaciones patentadas en auriculares de alta calidad y cómodos para jugadores de todos los niveles, lo que la ha convertido en la marca favorita de los aficionados y la líder en el mercado de sonido de gaming en consola durante la última década. La marca ROCCAT de Turtle Beach (www.roccat.org) combina la innovación alemana amante de los detalles con una pasión verdadera por diseñar los mejores productos de gaming de PC. Turtle Beach crea bajo la marca ROCCAT teclados, ratones, auriculares, alfombrillas de ratón y otros accesorios. La marca Neat Microphones de Turtle Beach (www.neatmic.com) crea micrófonos USB y analógicos de alta calidad para jugadores, streamers y profesionales que buscan tecnología y diseño de vanguardia. Las acciones de Turtle Beach cotizan en el Nasdaq Exchange bajo el símbolo: HEAR.

