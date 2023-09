Rockwell Automation accélère et enrichit le processus décisionnel avec le lancement de la base d'analyse FactoryTalk Analytics DataView 4.02

BRUXELLES, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce le lancement de FactoryTalk® Analytics™ DataView 4.02, une nouvelle version de sa base d'analyse conçue pour aider les utilisateurs à prendre plus rapidement de meilleures décisions.

Cette nouvelle version est dotée de fonctionnalités et d'améliorations qui permettent aux utilisateurs de vivre une expérience plus réactive et plus fiable, et ainsi de se concentrer sur l'extraction d'informations précieuses à partir de données brutes sans la moindre interruption.

FactoryTalk Analytics DataView 4.02 permet de partager automatiquement le storyboard, ce qui favorise la collaboration entre les équipes et les parties prenantes. Les utilisateurs peuvent désormais se connecter en toute transparence aux solutions FactoryTalk Edge Gateway™, FactoryTalk Live Data, FactoryTalk Historian, SQL, OPC UA et InfluxDB par le biais du service InfoPlatform. Ils bénéficieront également de fonctions de streaming de données en temps réel leurpermettant de lire des graphiques en direct avec une actualisation automatique. Cette mise à jour assure un déploiement simplifié, avec à la clé une expérience plus réactive et plus fiable.

Par ailleurs, Rockwell Automation a lancé récemment deux nouvelles éditions de FactoryTalk Analytics DataView qui proposent des connecteurs de données préconfigurés et des modèles de storyboard spécialement conçus pour les sources de données FactoryTalk : FactoryTalk Analytics DataView FactoryTalk Metrics Edition et FactoryTalk Analytics DataView FactoryTalk Alarms & Events Edition. Ces éditions réduisent les délais de valorisation des solutions d'analyse descriptive et permettent aux utilisateurs de minimiser les temps d'arrêt et d'améliorer l'efficacité des processus grâce à un meilleur dépannage et à l'identification de projets d'amélioration continue.

En savoir plus sur FactoryTalk Analytics DataView.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

SOURCE Rockwell Automation