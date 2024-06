Fabrication intelligente de batteries : Rockwell Automation expose au salon The Battery Show Europe

DÜSSELDORF, Allemagne, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc, la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, participe au salon The Battery Show Europe, qui se tiendra du 18 au 20 juin à Stuttgart (Allemagne).

Ce salon très attendu offre une plateforme idéale à Rockwell Automation pour dévoiler ses solutions et technologies au service de la fabrication intelligente de batteries de nouvelle génération. Rockwell Automation fait figure de leader dans l'accélération des avancées en matière de fabrication de batteries. Sur le stand stand 9-G20, les visiteurs pourront découvrir des solutions innovantes qui transforment les opérations des usines dans ce segment de marché, de la connexion des équipements à la mise en place du passeport numérique pour les batteries d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement en passant par l'intégration des installations et des systèmes d'entreprise.

Les responsables industriels et les spécialistes de la technologie de Rockwell Automation seront présents pour démontrer comment la Société peut aider les fabricants de batteries à révolutionner leurs opérations en réalisant des opérations intelligentes et flexibles à faible coût dans des gigafactories conçues pour l'avenir.

« La croissance exponentielle de la demande et l'évolution rapide de la technologie constituent deux des grands défis que doivent relever les fabricants de batteries. C'est pourquoi les gigafactories doivent être conçues pour permettre un démarrage, une montée en puissance et une transformation rapides, a déclaré Peter Mair, Principal et Directeur Automobile, Pneumatiques et Véhicules électriques de Rockwell Automation pour la région EMEA. Nous accompagnons nos clients sur cette voie et les aidons à franchir de nouveaux paliers de productivité, de qualité et de durabilité. »

L'offre de Rockwell Automation comprend des convoyeurs intelligents, des solutions intralogistiques, des solutions de connectivité de bout en bout pour les équipements de fabrication, une technologie des jumeaux numériques pour la montée en puissance des usines, des logiciels pour systèmes d'exécution de la fabrication (MES) qui assurent une gestion efficace de la production, ainsi que des outils de visualisation des données conçus pour améliorer l'interaction homme-machine.

« Rockwell Automation s'engage à connecter non seulement les équipements et les processus, ainsi qu'à permettre aux utilisateurs d'accéder à davantage d'informations pertinentes, a ajouté Peter Mair. Nos solutions pour systèmes d'exécution de la fabrication constituent le cœur de tout projet de fabrication, dans la mesure où elles permettent de connecter à la fois l'atelier et le service de gestion dans le but d'assurer la convergence entre les opérations OT et IT dans diverses initiatives telles que l'amélioration continue de l'efficacité générale des équipements (OEE), de la qualité, de la réduction des déchets et de la consommation d'énergie. »

Rockwell Automation propose également des logiciels et des plateformes cloud pour réduire les coûts dans tous les secteurs d'activité. En permettant une intégration transparente de l'usine au cloud, ces solutions facilitent la gestion de la production en temps réel.

Par ailleurs, Rockwell Automation et un partenaire numérique de dimension internationale procèdent à la mise en place de solutions de passeport numérique opérationnelle pour garantir la traçabilité des batteries tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la mine aux quais d'expédition, dans plus de 80 pays. Cette initiative souligne l'engagement de l'entreprise à créer de la valeur et à faire la différence sur le marché des batteries.

