ROKA Werk, leader du marché allemand des solutions alimentaires mobiles, ajoute les stands de distribution automatique TopBox à sa gamme de produits

MERENBERG, Allemagne, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- ROKA-Werk, leader allemand de la fabrication et de la fourniture de solutions alimentaires mobiles, annonce un nouveau partenariat solide pour l'Europe. Avec le Finlandais Topbox Oy, ROKA-Werk apporte des unités TopBox dans la région D-A-CH et en France.

ROKA Werk annonce l'élargissement de sa gamme de produits grâce à un partenariat exclusif avec le fabricant finlandais TopBox Oy. Les stands de vente multifonctionnels de TopBox sont connus pour leur flexibilité et leur sophistication technique.

La startup TopBox s'est fait un nom depuis sa création en 2018, et ses produits sont déjà utilisés avec succès dans plus de 200 sites en Finlande. Adaptées à une utilisation intérieure et extérieure, les unités offrent des solutions optimales pour différents concepts de vente.

« La TopBox est un produit polyvalent. Elle peut être un point de restauration rapide, un bar en terrasse ou un sushi à emporter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le produit est techniquement sophistiqué et offre à nos clients de fantastiques opportunités pour tirer le meilleur parti de leur espace et apporter leur offre de vente aux gens d'une manière simple », a expliqué Volker Beck, directeur général de ROKA.

Depuis plus de 50 ans, ROKA est synonyme de savoir-faire de haute qualité dans le domaine de l'alimentation mobile.

Sous la direction de Volker Beck, qui est à la tête de l'entreprise depuis plus de 40 ans, l'objectif constant de ROKA Werk est de fournir des solutions pour une gestion agile de l'espace avec des systèmes de restauration flexibles.

Tapio Sieviläinen, PDG de Topbox Oy, a ajouté : « Grâce à la coopération avec ROKA, un leader du marché européen pour les solutions de vente mobile, nous pouvons compter sur une expansion, un traitement et un service professionnels en France et dans la région D-A-CH et nous concentrer pleinement sur le produit. »

Les unités Topbox sont disponibles en trois tailles et peuvent être complètement fermées en dehors des heures d'ouverture grâce à un toit qui s'abaisse automatiquement. En restauration de plein air, elles agrémentent les terrasses d'hôtels et de restaurants, en économisant du personnel et des tournées de service. Elles sont également idéales pour les lieux très fréquentés tels que les centres commerciaux, les aéroports ou les halls d'exposition, où elles sont utilisées comme solutions satellites.

Les unités combinent fonctionnalité et flexibilité, peuvent être personnalisées et offrent une valeur ajoutée pour les détaillants, les restaurants, les hôtels et la restauration événementielle.

La première unité Topbox de cette coopération a déjà été installée avec succès sur la terrasse d'un hôtel Hyatt Regency.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur roka-werk.de

