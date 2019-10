Rolcar accroît l'efficacité de ses activités de vente retail dans plus de 175 de ses centres de réparation avec Openbravo

La société fondée en 1961 par M. Rogelio López, qui gère actuellement plus de 175 centres de réparation et 10 centres de distribution avec 2 200 employés et 60 000 produits, avait besoin d'une nouvelle solution leur permettant d'être plus rapide, plus efficace et plus rentable. La nouvelle solution basée sur la technologie Openbravo et déployée dans le cloud avec Openbravo Cloud a permis d'intégrer tous les processus frontaux et back-office de Rolcar, dans chacune des succursales et au siège, ce qui permet d'accroître l'efficacité opérationnelle grâce à une plus grande visibilité et à un meilleur contrôle de bout en bout de ses opérations.

«Openbravo nous a aidé à mieux comprendre la performance des ventes de nos produits et nos clients, et à améliorer les processus de stock dans nos ateliers de réparation. Cette combinaison nous a rendu plus compétitifs sur notre marché."

Victor Manuel López, Président et directeur général de l'administration et des finances

Avec une moyenne d'environ 11 000 tickets quotidiens, un maximum proche de 15 000, et un nombre annuel total en 2018 proche de 3,8 millions, incluant un total de 250 000 factures et notes de crédit mensuelles, Rolcar a maintenant une visibilité détaillée des ventes quotidiennes, ainsi que des informations plus précises et détaillées sur les stocks dans tous les magasins, qui en 2018 ont traité environ 13 000 transferts de stocks.

Marco de Vries, PDG d'Openbravo, affirme quant à lui que «Rolcar est un exemple clair du degré de flexibilité offert par notre plateforme omnicanale cloud. D'une part, en soutenant l'adaptation aux exigences spécifiques de l'activité de Rolcar beaucoup plus rapidement et plus efficacement ; mais aussi et d'une manière clé dans ce cas, en offrant une infrastructure cloud basée sur Openbravo Cloud et une grande disponibilité, qui offre le degré d'agilité et de performance nécessaire pour prendre en charge le volume attendu d'activités actuelles et futures. »

A propos de Rolcar

Rolcar (Refaccionaria Rogelio SA de CV) a été fondée par Don Rogelio López en 1961 avec pour mission de répondre aux besoins de la maintenance automobile en fournissant des pièces électromécaniques pour les systèmes de sécurité des véhicules.

Avec plus de 2000 employés, 10 magasins de distribution et plus de 175 points de vente Rolcar Servipartes, la société est devenue l'un des leaders du marché mexicain dans la commercialisation de pièces automobiles.

A propos d'Openbravo

Openbravo est un éditeur mondial d'une plateforme omnicanale pour un commerce agile et innovant. Openbravo Commerce Cloud est une plateforme omnicanale mobile basée sur le cloud qui fournit aux retailers et aux chaînes de restaurants de nombreuses fonctionnalités omnicanales reposant sur une plateforme extrêmement flexible et mobile, leur permettant d'innover plus rapidement et de gérer le changement plus efficacement.

Avec des clients dans plus de 60 pays, plus de 18 000 utilisateurs de back-office et 30 000 points de vente utilisant actuellement ses solutions, Openbravo propose la plateforme omnicanale la plus flexible du marché. Openbravo a des bureaux en France, aux Émirats Arabes Unis, en Inde, au Mexique et en Espagne.

