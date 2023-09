RyPax et CelluComp lancent la première solution de bouteille entièrement en fibre à la PACK EXPO 2023

MACAU et FIFE, Écosse, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Deux entrepreneurs leaders dans l'industrie de l'emballage en fibre collaborent pour introduire la toute première solution de bouteille entièrement en fibre avec un revêtement intérieur qui offre une solution biodégradable et renouvelable pour l'un des types d'emballage les plus répandus sur la planète.

RyPax, entreprise de production d'emballages en fibres moulées basée en Asie, et CelluComp, entreprise écossaise qui développe le produit en cellulose microfibrillée Curran® fabriqué à partir de déchets de légumes racines, propulsent ensemble l'industrie vers l'avenir. Leurs efforts communs associent la fabrication d'emballages de précision à base de végétaux à un ingrédient de base hautement renouvelable afin de lancer une bouteille révolutionnaire composée uniquement de fibres.

Les deux entreprises indépendantes ont été les premières à mettre au point une nouvelle fibre à base de Curran®, de bambou et de bagasse. Ce matériau est extrêmement résistant et présente une porosité minimale, ce qui permet d'appliquer un revêtement fin et étanche à l'intérieur de la bouteille. Cette avancée permet aux fabricants de franchir une nouvelle étape importante en matière d'emballage écologique en éliminant le besoin de doublures en plastique. En outre, le design de la bouteille entièrement en fibre est d'une grande qualité esthétique. Elle se targue d'une finition exceptionnelle sur le marché qui séduira les marques de luxe dans les secteurs des boissons, de la beauté et des cosmétiques.

« Intégrer la technologie, les matériaux et l'expertise de production éprouvés de RyPax et CelluComp pour produire à grande échelle la première bouteille entièrement en fibres de l'industrie représente une évolution majeure pour l'industrie », a déclaré Christian Kemp-Griffin, PDG de CelluComp. « Nos capacités uniques et notre approche entrepreneuriale ont finalement produit une conception que la plupart des entreprises de produits emballés et leurs consommateurs attendaient depuis longtemps. »

« En combinant notre expertise mondiale en matière de conception et de production d'emballages en fibres avec la solution innovante de CelluComp en matière d'ingrédients, nous réalisons une véritable percée dans le domaine des emballages barrières », a expliqué Alvin Lim, PDG de RyPax. « Cette initiative permettra d'éliminer des millions de tonnes de déchets plastiques de l'environnement. »

RyPax et CelluComp collaborent depuis plus de trois ans sur un format commercial de bouteille entièrement en fibre et ont récemment obtenu la validation de l'Institut technologique danois (DTI) qui a été un partenaire important dans la création de preuves de concepts viables.

« Cette collaboration et cette conception sont quelque chose que l'industrie attendait depuis très longtemps et nous sommes ravis qu'une solution soit maintenant disponible », a indiqué Alexander Bardenstein, directeur du développement commercial au DTI. « La bouteille RyPax/CelluComp a été soumise à tous nos tests complets pour obtenir notre approbation et leur permettre de commencer à adapter cette technologie au marché mondial. »

Le partenariat est sur le point d'étendre la production à une gamme d'applications industrielles, allant des boissons, de la beauté, de la santé, de la médecine et de l'alimentation à diverses marques de détail. Cette collaboration vise à aider les fabricants à fournir des produits plus durables, ce qui leur permettra de réduire les déchets et de s'aligner sur les objectifs de développement durable. À l'avenir, RyPax et CelluComp travailleront en étroite collaboration avec le DTI pour explorer d'autres solutions d'emballage en fibres, notamment des filetages en fibre, des bouchons, des revêtements encore plus fins et des méthodes de marquage complexes sur les bouteilles.

« Après avoir dévoilé avec succès notre bouteille révolutionnaire entièrement en fibre à la PACK EXPO 2023, nous sommes ravis de présenter notre prochaine phase stratégique », a ajouté Alvin Lim, PDG de RyPax. « Nous recherchons activement des collaborateurs et des partenaires potentiels qui partagent notre vision et notre enthousiasme pour l'innovation. Ensemble, nous aspirons à faire entrer cette remarquable bouteille entièrement en fibre dans la production de masse, et à ouvrir de nouvelles voies pour les objectifs de durabilité des marques. Si vous êtes une entreprise qui valorise les solutions novatrices, la durabilité et le succès partagé, nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce cheminement vers un avenir plus brillant et plus durable. »

