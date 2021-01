S-Bahn Berlin établit la norme en matière de transport intelligent : le système révolutionnaire de gestion opérationnelle de Synectics entre en service

- La première phase d'un projet pionnier de transport intelligent visant à transformer la sécurité, le service aux passagers et la gestion opérationnelle sur le réseau ferroviaire S-Bahn de Berlin a officiellement démarré.

SHEFFIELD, Angleterre, 11 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Les équipes basées au siège opérationnel « 4S » de S-Bahn sont maintenant capables, grâce aux derniers développements de la plate-forme logicielle hybride Synergy de Synectics, de se connecter, de répondre et de collaborer avec les passagers et le personnel à bord des trains, dans les gares et avec les équipes de terrain n'importe où sur le réseau.

Les nouvelles capacités, y compris une application mobile innovante, marquent une avancée révolutionnaire dans la manière dont le commandement opérationnel, le contrôle et les communications sont effectués dans les environnements ferroviaires urbains.

Le projet, lancé comme prévu le 1er janvier, est le résultat d'un partenariat novateur entre S-Bahn Berlin GmbH (une filiale de la Deutsche Bahn) et l'expert en solutions de commandement et de contrôle, Synectics. L'ambition commune des deux entreprises a conduit au développement d'un système sur mesure qui offre une expérience client positive, tant aujourd'hui que dans les dix prochaines années.

Tirant parti d'outils puissants pour former des passerelles API personnalisées, Synergy s'intègre et interagit avec les systèmes propriétaires de S-Bahn, ainsi qu'avec toutes les technologies, dispositifs et solutions de communication tiers essentiels au service, à la sûreté et à la sécurité des passagers. Ceci est réalisé en temps réel et Synergy est continuellement alimenté en données par les capteurs des systèmes intégrés essentiels à l'exploitation de services passagers sûrs et efficaces.

La nouvelle application mobile Synergy permettra aux employés de S-Bahn de recevoir des affectations de tâches automatisées en fonction de leur rôle, de leurs compétences et de leur localisation, et de mettre directement à jour le système sur la réalisation de ces tâches : l'intégration et l'interopérabilité atteignent ainsi un niveau sans précédent.

Henning Oelze, chef de projet, S-Bahn, a commenté : « Les puissantes intégrations de Synergy, la numérisation intelligente des flux de travail, les capacités de gestion des effectifs et la fonctionnalité de répartition assistée par ordinateur se combinent pour donner un résultat extrêmement intéressant. La plate-forme offre une visibilité complète de l'activité du réseau et la possibilité de coordonner et d'automatiser la bonne réponse, au bon moment, à toute demande.

« C'est avec un immense plaisir que nous avons vu nos premiers trains et nos équipes de sécurité et de service utiliser le nouveau système Synergy, d'autant plus que l'année dernière a été difficile. C'est vraiment une avancée révolutionnaire dans notre mission qui consiste à fournir un service exceptionnel aux passagers, tout en facilitant la vie de notre personnel grâce à l'automatisation avancée des processus opérationnels. »

De l'exécution d'une tâche de maintenance planifiée à l'envoi sur le terrain du personnel adéquat pour résoudre un problème de sécurité ou de sûreté en évolution, Synergy facilitera la communication, le déploiement et l'action appropriée des différentes équipes. S-Bahn sera ainsi en mesure de traiter et de réagir aux événements dans des délais prédéfinis et de gérer son personnel aussi efficacement que possible.

Le projet devrait se poursuivre en 2021, les deux organisations développant de nouveaux moyens techniques et poursuivant leurs efforts d'amélioration continue. Les principales améliorations porteront sur l'extension de la fonctionnalité de gestion des effectifs et sur d'autres développements visant à améliorer l'efficacité opérationnelle dans le cadre des missions de gestion des incidents et des tâches.

Greg Alcorn, directeur des ventes mondiales et de la réussite des clients chez Synectics, a déclaré : « S-Bahn Berlin est considéré comme un pionnier technologique et nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler avec une équipe aussi bien organisée pour réaliser la première étape de leur vision véritablement inspirante du transport urbain. Certains des développements de logiciels découlant de ce projet auront des implications à long terme pour le secteur. Je ne doute pas que de nouvelles normes soient établies ici pour les systèmes de transport intelligents du futur. »

En plus de la technologie révolutionnaire utilisée, le projet démontre également les progrès qui peuvent être réalisés grâce à la collaboration internationale.

Henning Oelze a ajouté : « Avoir un accès aussi direct à l'équipe de développement de produits de Synectics au Royaume-Uni et savoir qu'ils ont compris à quel point nous avions besoin que cette solution soit agile a fait une énorme différence. Ils ont partagé notre vision de l'avenir des opérations de transport intelligentes dans une grande capitale européenne et ont travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de S-Bahn, en relevant avec succès les défis techniques, logistiques et culturels d'un grand projet international.

« C'est grâce à la nature étroite de cette collaboration que nous avons atteint cette étape cruciale de la mise en service, malgré tous les obstacles que 2020 nous a posés. »

SOURCE Synectics