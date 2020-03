S-Bahn Berlin se lance dans une mission de gestion opérationnelle de nouvelle génération avec Synectics, le spécialiste de la commande et du contrôle

SHEFFIELD, Angleterre, le 2 mars 2020 /PRNewswire/ -- Un projet novateur de transport intelligent voit S-Bahn Berlin GmbH (une filiale de Deutsche Bahn) s'associer à Synectics, expert en solutions de commande et de contrôle, pour développer un système de gestion opérationnelle de nouvelle génération dans son nouveau Security and Service (4S) Center.

Avec un réseau de près de 170 gares, S-Bahn Berlin doit parvenir à desservir un nombre moyen de 1,5 million de passagers chaque jour et protéger une infrastructure complexe essentielle à la ville. Son engagement à révolutionner les services ferroviaires dans l'une des capitales les plus fréquentées d'Europe connectera tous les aspects de ses opérations, soutenant l'objectif ultime de fournir une expérience exceptionnelle aux passagers.

Couvrant les trains, les voies et les gares, la solution est basée sur la plateforme phare Synergy 3 de Synectics. Elle s'intègrera, et interagira, avec tous les systèmes, dispositifs et communications essentiels aux services aux passagers, à leur sécurité et à celle des réseaux. Les outils existants au sein de Synergy 3, ainsi que la nouvelle fonctionnalité, faciliteront l'automatisation de pointe du traitement des données, de la réponse aux incidents et des rapports de performances.

La solution résultante permettra au personnel de S-Bahn Berlin basé dans le centre 4S de détecter et de réagir instantanément à tout événement de service ou de sécurité. Grâce à cette seule plateforme unifiée, la gestion et la collaboration entre les effectifs et les parties prenantes, y compris la police, les autres opérateurs de transport et les sociétés d'infrastructure, seront rationalisées pour des réponses cohérentes et rapides.

La livraison et la mise en œuvre efficace de ce projet hautement tourné vers l'avenir ont été des facteurs critiques pour permettre à S-Bahn Berlin de se voir décerner le statut d'opérateur dans la ville jusqu'en 2036. Une fois en place, la solution de Synectics permettra à S-Bahn Berlin de satisfaire des indicateurs clés de performance rigoureux, tels que les temps de réponse et la disponibilité des données, requis par le Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB).

Commentant ce projet, Greg Alcorn, Divisional Director chez Synectics, a déclaré : « S-Bahn Berlin est considéré comme un innovateur technologique en matière de transports et de villes intelligentes. Sa collaboration avec la Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) et le VBB régional pour simplifier le transport multimodal des Berlinois en témoigne. S'associer à l'organisation alors qu'elle se lance dans un avenir encore plus connecté, informé et intuitif pour ses passagers est un immense privilège.

« La vision inspirante de S-Bahn Berlin signifie qu'il ne s'agit pas d'un partenariat standard de gestion des services et de la sécurité. Il s'agit d'une collaboration immersive à 360 degrés qui couvre la gestion de la main-d'œuvre, la répartition assistée par ordinateur, les communications embarquées, le service et la sécurité. Il est incroyablement palpitant de faire partie de quelque chose d'aussi significatif pour le secteur. »

Bastian Knabe, Chief Financial Officer chez S-Bahn Berlin, a ajouté : « Nous visons à repousser les limites du transport intelligent afin de fournir le meilleur service, mais aussi le plus ouvert et le plus intégré possible, au profit des résidents comme des visiteurs.

La technologie est au cœur même de cette vision. Pour ce projet, nous voulions identifier le meilleur partenaire et la meilleure technologie du marché. En tant que leader reconnu en solutions de commande et de contrôle des transports, Synectics s'est engagée à travailler en étroite collaboration avec nous pour développer un système sur mesure qui offre une expérience client positive aux passagers utilisant les services de S-Bahn Berlin, à la fois aujourd'hui et au cours de la prochaine décennie. »

La livraison de la solution S-Bahn Berlin aura lieu au cours des 15 prochains mois, un accord de soutien de huit ans étant inclus dans le contrat dans le cadre d'un partenariat à long terme.

Pour tout complément d'information sur les solutions de transport et d'infrastructure de Synectics, ou pour tout complément d'information sur Synergy 3, veuillez consulter le site www.synecticsglobal.com.

