Sabanci Holding termine son troisième trimestre avec des résultats financiers impressionnants

Le PDG de Sabancı Holding, Cenk Alper, a évalué les résultats du troisième trimestre : « La pandémie continue de remodeler les méthodes de conduite des affaires dans le monde entier et en Turquie également. À cet égard, les résultats financiers que nous avons obtenus ont prouvé l'efficacité de nos initiatives passées. La pandémie a culminé au deuxième trimestre et nous avons réussi à obtenir des résultats positifs en nous appuyant sur notre solide structure financière, nos secteurs d'activité bien équilibrés et un taux d'endettement en baisse. Au troisième trimestre, nous avons encore amélioré nos performances financières au cours de la reprise économique rapide, comme nous l'avons observé en particulier sur le marché intérieur, en tirant parti de nos secteurs d'activité bien équilibrés. »

Cenk Alper a souligné que le groupe Sabancı se distingue dans tous ses secteurs en investissant dans la numérisation et la durabilité. Et d'ajouter : « Dans le secteur de l'énergie, nous avons investi 1,3 milliard de TRY dans le réseau. De plus, notre entreprise, Enerjisa Generation, a signé un accord de financement clé qui stimulera ses investissements dans les énergies renouvelables. Dans ce contexte, la société a signé le plus grand contrat de prêt durable de la Turquie, soit 650 millions d'euros au total, avec 7 banques. »

« En ce qui concerne les matériaux de construction, la reprise rapide du marché intérieur et l'augmentation du volume de nos exportations ont stimulé nos résultats financiers. Les retours sur les investissements que nous avons consentis dans la numérisation ont été les plus nets dans les services financiers et la vente au détail, et nous avons clos une période très satisfaisante dans ces secteurs. La feuille de route de Teknosa, centrée sur le client, a généré les meilleures performances des 20 dernières années. Nous avons fait notre premier investissement par l'entremise du fonds de capital-risque de Sabancı Holding (Sabancı Ventures). »

« Nous souhaitons remercier tous les employés du groupe Sabancı, notamment pour leur dévouement et leurs efforts pendant la pandémie. Nous, Sabancı, sommes un groupe turc. Nos activités ont été sources de bénéfices pour notre pays, nous avons travaillé et travaillons pour lui, et nous continuerons de le faire », a ajouté M. Alper.

« L'ÉVALUATION DE LA DURABILITÉ A CHANGÉ D'ÉCHELLE »

Cenk Alper poursuit ainsi : « Aujourd'hui, le succès d'une entreprise se mesure non seulement par ses résultats financiers, mais également par ses contributions au développement durable et aux valeurs sociales. En reconnaissance de cette responsabilité, nous en sommes venus à être le seul membre turc du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD), qui est l'une des principales plateformes commerciales mondiales axées sur le développement durable. Le score de durabilité de Sabancı Holding sur l'indice MSCI a augmenté d'un point. Nous continuerons de travailler en accordant la priorité aux préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance durables qui font partie de notre stratégie à long terme. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1329798/Cenk_Alper__CEO.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/838800/Sabanci_Logo.jpg

SOURCE Sabanci Holding