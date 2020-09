SafeRide ouvre un nouveau bureau en Allemagne afin de soutenir et d'accélérer la croissance de son activité en Europe

Le fournisseur de solutions reposant sur l'intelligence artificielle a nommé Martin Ridder, anciennement cadre chez Aptiv et Bosch, à la direction du bureau européen de SafeRide.

BOCHUM, Allemagne, 14 septembre 2020 /PRNewswire/ -- SafeRide Technologies, un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l'état des véhicules, d'analyse des données et de cybersécurité reposant sur l'intelligence artificielle pour véhicules connectés et autonomes, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau en Allemagne. Le nouveau bureau permettra à SafeRide de mieux soutenir ses clients européens, de développer des partenariats stratégiques et de développer son activité sur le marché européen.

Martin Ridder, qui a déjà occupé des postes à haute responsabilité chez Aptiv, Bosch et la filiale de cybersécurité de Bosch, Escrypt, a été nommé directeur général pour mener les opérations européennes de SafeRide.

« Nous sommes ravis qu'un chef de file de l'industrie tel que Martin se joigne à l'équipe de SafeRide », a déclaré Yossi Vardi, cofondateur et PDG de SafeRide Technologies. « L'expansion de notre présence en Allemagne soutient notre stratégie de croissance de l'activité et nous aide à établir une plus grande présence en Europe, ainsi qu'à continuer d'établir et développer des relations au sein de l'industrie automobile. SafeRide continuera d'investir près de nos clients à l'avenir. »

« Je me réjouis de travailler avec l'équipe de SafeRide et de mener l'expansion sur ce marché clé », a déclaré Martin. « Les véhicules deviennent incroyablement complexes et les FEO, ainsi que les propriétaires de parcs automobiles exigent des solutions plus intelligentes pour garantir l'état, ainsi que la sûreté et la sécurité de leurs véhicules. Je suis très heureux de travailler avec nos partenaires commerciaux actuels et futurs en Europe pour faire progresser le déploiement des solutions de gestion de l'état des véhicules, d'analyse des données et de cybersécurité reposant sur l'intelligence artificielle de SafeRide. »

Le nouveau bureau de SafeRide est stratégiquement situé dans la région de Bochum en Allemagne, à proximité des clients et des partenaires de SafeRide qui se trouvent en Europe occidentale. La société, dont le siège se situe à Tel-Aviv, en Israël, possède des bureaux dans la Silicon Valley et à Detroit.

À propos de SafeRide Technologies

SafeRide Technologies est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l'état des véhicules, d'analyse des données et de cybersécurité reposant sur l'intelligence artificielle, qui permettent aux constructeurs automobiles et aux propriétaires de parcs de véhicules d'obtenir des éléments de connaissance en temps voulu sur leurs véhicules et les aident à réduire les coûts de garantie, à limiter les rappels, à minimiser les temps d'immobilisation des véhicules, à réduire le coût total de possession, à optimiser les performances des véhicules et à prévenir la perte de réputation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.saferide.io.

