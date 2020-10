SafeRide Technologies rejoint un nouveau consortium d'entretien des véhicules

SafeRide apportera au consortium SAE Health-Ready Components and Systems (HRCS) son expertise en matière d'entretien des véhicules basée sur l'IA, afin de faciliter l'application à l'échelle du secteur de la technologie de gestion intégrée de l'entretien des véhicules (IVHM)

TEL AVIV, Israël, 12 octobre 2020 /PRNewswire/ -- SafeRide Technologies, un des principaux fournisseurs de solutions d'entretien des véhicules, d'analyse de données et de cybersécurité basées sur l'IA pour les véhicules connectés et autonomes, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec le consortium SAE Health-Ready Components and Systems (HRCS), qui a été créé fin 2019 pour réduire les obstacles existants à l'application satisfaisante de solutions de gestion intégrée de l'entretien des véhicules (IVHM) dans les industries automobile et aérospatiale.

Les membres du HRCS, dont General Motors, Volvo Group Trucks Technology, et d'autres, collaborent pour mettre en œuvre les meilleures pratiques et la norme SAE JA6268™ : Échange d'informations sur la conception et le fonctionnement des composants destinés à l'entretien. Cette norme facilite l'intégration de la fonctionnalité des IVHM dans des composants et des systèmes destinés à l'entretien afin de répondre aux besoins et aux objectifs de l'industrie de manière rentable.

« Au fur et à mesure que la conception des véhicules se complexifie, les solutions VHM de pointe peuvent aider les équipementiers et les flottes à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité opérationnelle », a déclaré Yossi Vardi, co-fondateur et PDG de SafeRide Technologies. « Le consortium HRCS permet aux équipementiers, aux fournisseurs, aux gestionnaires de flotte et aux partenaires technologiques de collaborer sur les IVHM. Cette collaboration permettra d'obtenir des solutions IVHM meilleures, plus rapides et plus rentables, tant pour l'industrie que pour ses clients finaux ».

« SafeRide est un formidable atout pour le consortium HRCS », a déclaré Steve Holland, président du consortium SAE HRCS. « Les capacités de SafeRide en matière d'IA et de technologie Deep Learning, combinées à la connaissance du domaine et à l'expertise électromécanique des partenaires actuels du consortium, permettront d'accélérer l'avancement et l'adoption par l'industrie des normes et des meilleures pratiques de l'IVHM ».

SafeRide participera à un projet pilote avec le HRCS et plusieurs partenaires membres. Au cours de ce projet, la solution IVHM basée sur l'IA de SafeRide sera déployée sur une flotte de véhicules commerciaux. L'objectif de ce projet pilote est de favoriser la collaboration de l'industrie tout en promouvant les capacités IVHM de pointe.

A propos de SafeRide Technologies

SafeRide Technologies est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'entretien des véhicules, d'analyse des données et de cybersécurité basées sur l'IA. Ces solutions permettent aux constructeurs automobiles et aux propriétaires de parcs de véhicules d'avoir un aperçu rapide des véhicules et les aident à réduire les coûts de garantie, à limiter les rappels, à minimiser les temps d'immobilisation des véhicules, à réduire le coût total de possession, à optimiser les performances des véhicules et à éviter le ternissement de réputation. Pour en savoir plus, visiter le site internet www.saferide.io .

A propos du consortium HRCS

Le Consortium HRCS est un programme industriel du SAE Industry Technologies Consortia, qui fournit un cadre juridique neutre permettant aux entités industrielles de se réunir et de relever les principaux défis techniques sur une base pré-concurrentielle. L'objectif du Consortium HRCS est d'établir les meilleures pratiques et des méthodes uniformes de partage d'informations entre les OEM et leur base de fournisseurs. Cela facilitera l'application de la technologie IVHM à l'échelle de l'industrie afin d'améliorer la disponibilité opérationnelle des actifs, leur maintien et l'efficacité logistique. Pour en savoir plus, visitez le site internet www.sae-itc.com/hrcs .

