Sai Life Sciences crée un kilo lab BPF à Alderley Park, Manchester, Royaume-Uni

MANCHESTER, Angleterre et HYDERABAD, Inde, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, une organisation mondiale de recherche, de développement et de fabrication sous-contrat (CRO-CDMO) , a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un kilo lab BPF dans son installation d'Alderley Park à Manchester (Royaume-Uni). Le nouveau kilo lab BPF permettra à Sai Life Sciences d'offrir des médicaments et des produits intermédiaires allant du gramme au kilogramme pour répondre aux exigences cliniques des clients à un rythme accéléré.

Sai Life Sciences sets up GMP Kilo Lab in Alderley Park, Manchester, UK

Lors de l'annonce, Sauri Gudlavalleti, directeur de l'exploitation de Sai Life Sciences, a déclaré : « Le nouveau laboratoire, situé plus près de nos clients, a été mis en place avec des contrôles BPFa complets et une infrastructure de classe mondiale. L'installation s'ajoutera à notre expertise en recherche de voies de synthèse, en chimie des procédés et en mise à l'échelle, pour aider nos partenaires à accélérer leur découverte et leur développement de médicaments en réduisant le temps nécessaire à la réalisation des premiers essais cliniques chez l'humain. »

Étant à la fois une installation autonome et une partie d'un service intégré avec ses capacités en Inde, le laboratoire se compose d'un flux de processus comprenant deux cuves d'une capacité de 35 litres avec la possibilité d'ajouter d'autres flux à l'avenir. Il est accompagné d'un équipement associé de filtration et de séchage en milieu confiné et est conçu pour fournir un niveau de confinement de 1μg/m3. Le laboratoire offre également des services de validation des méthodes analytiques et d'analyse pour soutenir la diffusion par lots, en plus des études de stabilité pour permettre les dépôts réglementaires rapides.

Plus tôt, en juillet 2020, l'entreprise avait ouvert un nouveau centre d'excellence en R&D sur la chimie des procédés à Alderley Park à Manchester , pour aider à accélérer les programmes de développement de nouvelles entités chimiques de clients innovateurs mondiaux. Depuis, ce centre est devenu un partenaire fiable pour de nombreuses entreprises innovantes à travers le monde, offrant une chimie de haute qualité, une livraison sans BPF et un transfert de technologie réussi vers nos sites en Inde pour la mise à l'échelle.

Au cours des trois dernières années, la société a investi plus de 120 millions de dollars américains dans le cadre de son initiative SaiNxt, afin d'augmenter sa capacité, d'intensifier ses activités, de s'étendre dans de nouvelles zones géographiques, d'accroître son bassin de talents scientifiques et de relever la barre en matière de qualité, de conformité et de performances.

À propos de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences est une organisation de CRO-CDMO intégrant tous les services qui travaille avec des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes dans le monde entier, accélérant la découverte, le développement et la fabrication de petites molécules complexes. L'entreprise compte plus de 2 600 employés répartis sur ses sites en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2033600/GMP_Kilolab_Manchester.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpg

SOURCE Sai Life Sciences