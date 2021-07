SAIS présente un cours d'anglais académique de base et un cours préparatoire en ligne pour les élèves du secondaire

SINGAPOUR, 27 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Stamford American International School (SAIS), reconnue pour offrir des programmes dont les objectifs sont des diplômes d'études secondaires accrédités aux États-Unis, présente deux nouvelles options de cours à sa liste académique, l'anglais académique de base et le cours préparatoire à l'apprentissage en ligne pour les élèves de la 4e à la 2de.

Ces cours sont élaborés pour aider les élèves à améliorer et renforcer leurs bases de la langue anglaise et de les doter de compétences linguistiques qui les aideront à s'épanouir dans l'environnement éducatif, leur permettant ainsi de créer un avenir prospère au-delà des années scolaires.

Dr Mark Wenzel, surintendant de SAIS, a déclaré : « Nous voulons donner à nos élèves les compétences dont ils auront besoin pour faire face aux péripéties de leur parcours et devenir des citoyens du monde exceptionnels. »

Anglais académique de base

Le programme d'anglais académique de base vise à offrir aux étudiants des cours supplémentaires de langue anglaise.

Ce cours offre un pont d'entrée pour les élèves de la 4e à la 3e année dans le cours préparatoire (PCS) et d'autres cours du programme principal dans l'académie. Le cours de 10 semaines est dispensé par la faculté PCS, hautement qualifiée. Les étudiants renforceront leurs bases en anglais académique, acquerront une compréhension de l'enseignement de l'IB et de la méthodologie d'apprentissage qui va assurer leur succès dans l'académie.

Un autre aspect de ce programme permet aux étudiants de choisir entre l'étude autoguidée pour atteindre leurs objectifs indépendamment et dans leur propre temps ou des leçons guidées par l'enseignant pour un soutien supplémentaire.

Cours préparatoire à l'apprentissage en ligne

Le cours préparatoire à l'apprentissage en ligne est un programme unique pour les élèves de la 4e à la 2de désireux d'améliorer leur anglais académique. En plus d'améliorer les compétences fondamentales en anglais (lecture, écriture, écoute et expression orale), les étudiants du monde entier sont en mesure de s'inscrire à ce programme intensif en ligne de 20 semaines pour s'engager pleinement dans un programme de type IB couvrant les mathématiques, les sciences, la littérature et les sciences humaines, sans avoir besoin d'être sur le campus.

En utilisant les trois piliers de SAIS, le développement linguistique et académique, le bien-être et une ouverture sur le monde, ce cours est recommandé pour les étudiants qui sont académiquement curieux et qui maîtrisent plusieurs langues.

Avantages uniques pour les étudiants de SAIS

Plus que de simples programmes académiques, les étudiants reçoivent un enseignement qui améliore leur bien-être et élargit leur esprit international, conformément au pilier de la SAIS.

Transition sans stress et en douceur vers le campus

Une technologie de pointe adaptée à chaque élève pour faciliter le processus d'apprentissage

Plusieurs options de cours pour répondre aux besoins des étudiants. Les programmes consistent en un cursus autodidacte ou guidé, des cours préparatoires à l'entrée dans l'enseignement secondaire et des cours visant à améliorer les compétences linguistiques

Le niveau de compétence, la capacité de compréhension et le tranche d'âge de chaque étudiant sont pris en considération pour préparer et développer des programmes qui répondent à leurs besoins et sont développés avec l'aide des membres du corps enseignant de PCS.

À propos de SAIS

Stamford American International Singapour offre une éducation exceptionnelle pour les élèves âgés de 2 mois à 18 ans. En plus, SAIS offre l'occasion unique d'obtenir un diplôme d'études secondaires accrédité aux États-Unis en choisissant entre les cours de l'Advanced Placement International Diploma (AP ID) du College Board, le International Baccalaureate Diploma Program (IB DP), un mélange des deux, ou le diplôme BTEC - une première à Singapour.

En 2020, les diplômés de l'école ont obtenu un taux de réussite de 94 % aux examens de l'IB et une note moyenne de 32, dépassant la moyenne mondiale de 29,9. À ce jour, 95 % des diplômés ont été acceptés dans leur université de choix.

Pour plus d'informations sur l'Académie, visitez les sites : https://www.sais.edu.sg/pcs/fae/ ou https://www.sais.edu.sg/pcs/e-learning/ pour les cours.

SOURCE Stamford American International School