Salariés et employeurs français s'accordent sur le fait que 3 jours au bureau créent des travailleurs hybrides heureux

94% des employeurs et 87% des employés français sont satisfaits avec 3 jours de présence au bureau par semaine.

81% des employés français soutiennent une semaine de travail de 4 jours.

Les employés du secteur des biens de consommation sont les plus satisfaits (60%) par le travail hybride.

Les employés français passent 76% de leur temps au bureau à leur poste de travail, comparé à 64% au global.

PARIS, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- 94% des employeurs français et 87% des employés français sont satisfaits par leur organisation de travail hybride actuelle de 3 jours par semaine au bureau. Les résultats sont mis en lumière dans l'étude globale From Restrictions to Resilience portant sur plus de 10 000 employeurs et employés réalisée par Unispace, expert en workplace strategy, design et construction.

KERING PARIS OFFICE CREATED BY UNISPACE

Les employés du secteur des biens de consommations sont les plus satisfaits par l'organisation hybride du travail, avec 60% exprimant leur satisfaction. « C'est intéressant de voir comment employés et employeurs trouvent un bénéfice mutuel avec le travail mutuel, analyse Rob Frank, CEO EMEA d'Unispace. "La recherche des meilleurs talents et le besoin de les conserver se poursuit, ce qui amène les employeurs à réfléchir plus largement aux politiques de travail et avantages qu'ils proposent. Les employés ne sont pas seulement motivés par le salaire, la flexibilité et l'environnement de travail physique jouent également un grand rôle pour attirer, engager et conserver des travailleurs hybrides heureux ».

L'étude 2024 réalisée par Unispace met en lumière la vitesse à laquelle les habitudes de travail évoluent. En 2023, les études ont montré que 50% des employés français étaient réticents à retourner au bureau. Seulement un an plus tard, avec davantage de politique de travail hybride mises en place et des bureaux réorganisés pour répondre aux nouveaux besoins et fonctions, les salariés sont heureux de revenir au bureau trois jours par semaine. De plus, 81% des employés français soutiennent l'idée d'une semaine de travail de quatre jours.

Lorsqu'ils sont au bureau, les employés français passent la majeure partie de leur temps au poste de travail (76%), comparé à 64% au global, car ils veulent se sentir « plus productifs », bien qu'ils trouvent qu'il soit difficile de se concentrer en raison de fréquentes interruptions. En 2023, 63% des employés indiquaient qu'ils avaient des difficultés à réaliser leurs tâches principales au bureau du fait des distractions.

Le CEO EMEA d'Unispace, Rob Frank observe : « où et comment nous travaillons continue d'évoluer. Cette étude met en évidence que les employés ont du mal à être productif au bureau en raison de la façon dont l'environnement de travail est structuré. Plus l'expérience des employés au bureau sera bonne, plus le travail est efficace et plus ils se sentiront à l'aise au bureau. Il est vital que les entreprises prennent conscience du potentiel impact positif qu'elles peuvent avoir sur leurs employés – et en général - en tenant compte de ces précieuses informations pour apporter des modifications qui amélioreront le lieu de travail ».

Rapport global Workplace Insights d'Unispace 'From Restrictions to Resilience'

L'étude a été menée en partenariat avec Opinium Research sur 8 000 employés et 2 700 dirigeants d'entreprises (de plus de 50 personnes) dans 13 pays dans le monde. Un soin particulier a été pris pour s'assurer que les caractéristiques géographiques et démographiques des populations interrogées étaient correctement représentées.

A propos d'Unispace.



Nous sommes un leader global de stratégie, design et construction, créant des espaces expérientiels qui renforcent les liens, développent le sentiment d'appartenance et favorisent le succès. Nous sommes convaincus que les espaces doivent stimuler la créativité des personnes qui les utilisent.

Avec plus de 5,500 projets réalisés, une presence dans 26 pays et plus de 800 collaborateurs dans le monde, le portefeuille de marque du groupe Unispace crée des espaces qui améliorent l'expérience humaine sur le lieu de travail, dans les sciences de la vie, dans les environnements expérientiels de marque, dans l'hôtellerie et dans le retail.

