Salon des maires : La Sacem premier financeur privé de la musique en France avec 16,7 millions d'euros déployés dans tous les territoires

PARIS, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Actrice engagée de la vie culturelle depuis plus de 170 ans, la Sacem accompagne chaque année des milliers d'artistes, de festivals, d'associations, de salles de concert et de collectivités dans tous les territoires, des grandes villes aux zones rurales.

Partout en France, elle contribue à faire vivre la musique, à soutenir les artistes et à encourager les initiatives locales qui créent du lien social, favorisent le vivre-ensemble et participent à l'attractivité des territoires.

Sacem, 1er financeur privé de la musique en France Carte interactive - La Sacem dans les territoires

En 2024, la Sacem a consacré 16,7 millions d'euros au soutien de la création musicale et de la vie culturelle locale. Un investissement qui irrigue l'ensemble du pays : concerts, festivals, projets éducatifs, résidences, actions en milieu scolaire ou encore initiatives inclusives.

Dans le prolongement de ces engagements, la Sacem annonce aujourd'hui la création de son Fonds de dotation, destiné à amplifier son action à travers de nouveaux projets éducatifs, égalitaires et solidaires. Ce Fonds vise à renforcer l'accès à la musique pour tous et à soutenir des initiatives qui favorisent l'inclusion, l'expression artistique et le vivre-ensemble dans tous les territoires.

À travers ces initiatives, la Sacem réaffirme son rôle de force culturelle de proximité, au service de la création, de l'éducation artistique et de la cohésion sociale, partout en France.

Pour une présentation complète des dispositifs en faveur des territoires et des objectifs du Fonds de dotation, vous pouvez consulter :

Le dossier de presse "Territoires" : chiffres-clés, dispositifs, enjeux et perspectives

Pour rendre visibles ces actions, une carte interactive permet désormais à chacun de consulter, département par département, les chiffres-clés et les projets soutenus :

La carte interactive Sacem – Territoires : cliquez sur le département de votre choix pour découvrir les informations

À propos de la Sacem

Dans un environnement en constante évolution, la Sacem s'engage à créer toujours plus de valeur pour les 240 000 auteurs, compositeurs et éditeurs qui lui font confiance pour la gestion de leurs droits d'auteur. Grâce à son implantation internationale, son expertise technologique, sa capacité d'innovation et de négociation d'accords avec toutes les plateformes numériques, ainsi que son modèle social et solidaire unique, la Sacem est devenue l'un des leaders mondiaux de la gestion collective, et en particulier dans l'environnement numérique. Elle perçoit ainsi les redevances des plateformes de streaming dans près de 200 territoires pour le compte de ses membres : 70 éditeurs internationaux (tels que Universal Music Publishing, Wixen Music Publishing, Sentric, Reservoir Media, Wise Music, Because, Bucks Music Group, etc.) et des organismes de gestion collective étrangers (comme l'ASCAP, la Socan, la Komca, Artisjus, l'UBC, la Burida, la Sodav, ou encore l'IPRS). En parallèle de cette mission essentielle, la Sacem, premier financeur privé de la musique en France, soutient chaque année plus de 3 600 projets artistiques – festivals, concerts, résidences, projets éducatifs ou aides à l'autoproduction – afin de favoriser la création musicale et d'assurer son renouvellement.

