SaniSure confirme son engagement envers le développement durable en obtenant la note Argent d'EcoVadis

CAMARILLO, Calif., 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- à Camarillo, en Californie, SaniSure, un acteur mondial dans la fourniture de solutions à usage unique pour l'industrie pharmaceutique et la thérapie cellulaire, annonce fièrement l'attribution de la note Argent d'EcoVadis pour ses initiatives durables. Cette reconnaissance positionne SaniSure parmi les 25 % d'entreprises les mieux notées, attestant de son ferme engagement en faveur du développement durable.

EcoVadis, une plateforme de confiance évaluant les performances environnementales et sociales d'entreprises mondiales, a attribué à SaniSure une note globale de 60, la positionnant devant près de 80 % de l'industrie de la biofabrication. La distinction "Argent" d'EcoVadis témoigne des efforts de SaniSure en faveur de pratiques respectueuses de l'environnement dans le secteur des bioprocédés. Le PDG de SaniSure, Steven Chevillotte, a exprimé sa fierté quant à cette reconnaissance, soulignant les progrès accomplis et l'engagement continu en faveur du développement durable.

La notation "Argent" EcoVadis met en lumière les initiatives proactives de SaniSure visant à réduire son impact environnemental à l'échelle de ses opérations. L'entreprise s'engage également à mettre en place des programmes solides de gouvernance sociale et environnementale, tout en se concentrant sur l'atteinte de nouveaux objectifs de développement durable à l'avenir.

Pour en savoir plus sur les initiatives durables de SaniSure, veuillez visiter https://sanisure.com/sustainability/.

À PROPOS DE SANISURE : SaniSure, connue pour "The Best Home a Drug Can Get®," conçoit, développe et fabrique des solutions à usage unique pour les marchés des bioprocédés, de la thérapie cellulaire et génique. Sa gamme SaniSure comprend des flacons à usage unique, des montages à façons, des systèmes d'agitation à faible volume, des solutions de remplissage comprenant des aiguilles, et des bouchons CAPV28 , des flacons, des tubes, des poches et raccords et clamps , avec une présence mondiale et cinq installations en Amérique du Nord et en Europe.

