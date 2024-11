Sanitas, l'un des plus grands assureurs maladie de Suisse, intègre les signes vitaux de Lifelight dans l'application client

Plus de 500 000 clients font déjà confiance au portail Sanitas

L'application Chronic Journey se concentre sur la détection de l'hypertension artérielle grâce à l'intégration de la technologie des signes vitaux à distance de Lifelight.

Sanitas permet aux utilisateurs d'obtenir des estimations indicatives de leur tension artérielle via leur propre appareil mobile.





LONDRES, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une nouvelle étape révolutionnaire pour les soins préventifs, Sanitas s'associe à Lifelight, une nouvelle technologie de pointe, pour fournir des estimations de la tension artérielle aux utilisateurs de son application de soins de santé privés.

Grâce à l'application du portail Sanitas, plus de 500 000 clients ont déjà une vue d'ensemble de leur assurance et des prestations liées à la santé. Les utilisateurs de l'application peuvent être récompensés pour l'exercice, vérifier les symptômes, obtenir de l'aide pour la santé mentale, traduire des factures de médecin compliquées, scanner des reçus ou vérifier rapidement la couverture. Les clients bénéficient également de l'aide précieuse d'un assistant virtuel et d'une équipe de conseillers personnels.

Aujourd'hui, avec l'inclusion de Lifelight, Sanitas adopte une approche proactive pour réduire davantage les risques pour la santé. Un guide des maladies chroniques intégré à l'application met l'accent sur la prévention, la détection et la gestion des maladies cardiovasculaires (MCV) par le biais d'un suivi précoce et d'une intervention préventive.

Le portail Sanitas est disponible en allemand, français, italien et anglais. C'est la première fois que Lifelight offre un support linguistique complet.

Développé par xim Limited, Lifelight permet aux clients de Sanitas de vérifier facilement leur tension artérielle chez eux, avec des instructions à l'écran pour les guider.

Outre la lecture rapide des signes vitaux, l'un des principaux avantages de Lifelight est l'expérience de l'utilisateur - zéro contact - pas de brassard inconfortable, pas besoin de se déshabiller, pas de dispositif à porter - les utilisateurs regardent simplement l'écran de leur appareil mobile pendant 40 secondes.

Les clients de Sanitas peuvent accéder à Lifelight en toute sécurité depuis leur domicile ou à distance - à tout moment et en tout lieu. C'est là que Lifelight peut vraiment faire valoir ses atouts, en améliorant l'efficacité et les résultats en matière de santé.

Evelyne Dürr, responsable du projet de service numérique chez Sanitas, déclare au sujet de cette collaboration : « Le partenariat avec Lifelight pour fournir des estimations de la tension artérielle à nos clients de l'assurance maladie est une étape essentielle de notre vision des soins préventifs. Nous voulons donner à nos clients les moyens de devenir les experts de leur propre santé. La technologie sans contact de Lifelight peut également être utilisée à domicile pour évaluer la tension artérielle. Elle fournit des informations importantes pour le dépistage précoce de l'hypertension artérielle ».

Laurence Pearce, CEO et fondateur de Lifelight, déclare : « Nous sommes motivés à l'idée de travailler aux côtés d'une marque d'assurance santé reconnue et établie, ce qui nous permet de développer Lifelight et de soutenir le programme de soins préventifs de Sanitas. Nous nous réjouissons d'atteindre davantage de personnes en Europe grâce à la base de clients suisses de Sanitas, en nous appuyant sur nos objectifs communs de permettre à tous ceux qui le souhaitent de prendre en charge leur santé, ce qui améliorera le bien-être de l'individu, réduira les coûts des soins de santé et diminuera le risque de maladies cardiovasculaires ».

Avec plus de 800 000 assurés et des recettes de primes de plus de trois milliards de francs, Sanitas (www.sanitas.com) est l'un des plus grands assureurs-maladie suisses.

