La ville de Santa Cruz de Tenerife accueillera le deuxième plus important musée Rodin d'Europe grâce à un accord signé vendredi à Paris par le maire Jose Manuel Bermudez, le vice-président du conseil de l'île de Tenerife, Enrique Arriaga, et la directrice du musée, Amélie Simier. L'accord stipule que le conseil municipal et le musée déterminent en 2022 les rôles des institutions impliquées et les délais du projet.

Cet accord est le résultat de plusieurs mois de travail du conseil municipal de Santa Cruz de Tenerife, une municipalité qui a un lien culturel fort avec la sculpture. Depuis les années 1970, grâce à une initiative du Collège officiel des architectes de la province, une trentaine de sculptures d'artistes de renommée mondiale (Henry Moore, Joan Miró, Josep Guinovart, Pablo Serrano, Martín Chirino...) ont été placées dans les rues de la ville après la tenue, il y a 48 ans, de la première exposition internationale de la sculpture de rue.

Le lieu choisi pour accueillir cet important espace est le parc culturel Viera y Clavijo. Le projet de rénovation sera élaboré par l'architecte Fernando M. Menis, qui a également participé à la réunion tenue à Paris. Le complexe sera adapté aux besoins définis dans l'accord et comprendra également un espace d'expositions temporaires destiné à faire connaître les artistes locaux, ainsi qu'à promouvoir un futur Centre international de la sculpture moderne et contemporaine, afin de disposer d'un espace permettant non seulement de contempler les œuvres d'art, mais aussi de contribuer à leur interprétation et à leur diffusion.

Le parc culturel Viera y Clavijo sera rénové pour un coût de plus de 10 millions d'euros grâce à un accord conclu entre le conseil municipal de Santa Cruz et le gouvernement des îles Canaries. La construction du parc culturel a commencé au début du 20e siècle et a été conçue par les architectes Mariano Estanga et Miguel Pintor pour être la première église néo-gothique placée sous la responsabilité d'une congrégation de religieuses belges. Quelques années plus tard, l'ensemble de l'enceinte a été agrandi après l'acquisition par la congrégation de la propriété voisine du bâtiment, et dans les années 1950, une ancienne salle a été transformée en théâtre Perez Minuk.

En plus d'être une école, il accueille le département de la culture du conseil municipal, l'université internationale Menéndez Pelayo, l'université des personnes âgées et une école de musique. En 1986, l'ensemble a été déclaré Monument historique et artistique d'intérêt.

À propos de l'artiste et du musée de Paris

Auguste Rodin (1840-1917) est considéré comme le père de la sculpture moderne. L'espace occupé par le musée qui porte son nom a été ouvert au public en 1919 et reçoit en moyenne 500 000 visiteurs par an. En dehors du musée de Paris, il n'existe que deux autres espaces dans le monde consacrés exclusivement à l'artiste français : le musée Rodin de Philadelphie (États-Unis) et une aile dédiée au sculpteur dans le musée préfectoral de Shizuoka au Japon.

SOURCE Conseil municipal de Santa Cruz De Tenerife