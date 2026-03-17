SANY et OCHA signent un accord de partenariat au salon HNPW 2026

GENÈVE, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au cours de la Semaine des réseaux et partenariats humanitaires 2026 (HNPW), la Fondation SANY et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) ont signé un protocole d'accord, officialisant un cadre de coopération couvrant la préparation aux catastrophes, la réponse aux urgences et le relèvement rapide au profit des personnes en crise dans le monde entier. L'accord a été signé par Edem Wosornu, directeur de la division de réponse aux crises à OCHA, et par le Dr. Olivier Huang, président de SANY France. La Fondation SANY devient ainsi la première fondation d'entreprise chinoise à formaliser un accord de partenariat avec l'OCHA.

Lors de HNPW 2026, la Fondation SANY a également été invitée à participer à deux sessions organisées par l'initiative Connecting Business (CBI), axées sur les mécanismes d'engagement du secteur privé dans l'action humanitaire.

Le 10 mars, la Fondation SANY a participé au petit-déjeuner de bienvenue de l'IBC en tant que partenaire thématique, aux côtés d'organisations telles que Visa, Microsoft et UPS, et a animé une session de discussion sur le redressement rapide et la reconstruction. Danxi Shen, secrétaire général de la Fondation SANY, a fait part des expériences de SANY en matière de réponse aux catastrophes lors des tremblements de terre en Turquie et au Myanmar, ainsi que des opérations de secours en cas d'inondation en Indonésie et aux États-Unis, en soulignant le rôle des machines de construction dans la recherche et le sauvetage, le déblaiement des débris, l'ouverture des routes et le rétablissement de l'accès aux communautés touchées.

Le 11 mars, le CBI a organisé une table ronde sur le rôle de la philanthropie d'entreprise dans l'action humanitaire mondiale, réunissant des représentants de fondations, d'entreprises et d'organisations non gouvernementales. La Fondation SANY a fait part de sa réponse aux inondations de 2025 à Sumatra, où elle a collaboré avec l'Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB) et KADIN pour déployer 13 unités d'équipement lourd pendant plus de deux semaines, contribuant ainsi à la réouverture de multiples voies d'accès d'urgence. M. Danxi a fait remarquer que les équipements, les réseaux et les ressources du secteur privé en font une force essentielle dans la réponse aux crises mondiales lorsqu'ils sont mobilisés dans le cadre d'une collaboration.

À l'issue de la discussion, la Fondation SANY et l'OCHA ont organisé la cérémonie de signature du protocole d'accord, s'engageant à intégrer l'expertise industrielle, l'innovation technologique et le réseau mondial de SANY dans la réponse humanitaire internationale. Kareem Elbayar, coordinateur du programme CBI, a souligné que les gouvernements, les entreprises et la société civile doivent travailler ensemble pour faire face efficacement aux catastrophes mondiales et protéger les communautés.

L'accord, ainsi que le SANY America Community Disaster Response Fund lancé à CONEXPO-CON/AGG 2026 le 5 mars, représente une étape clé dans l'effort plus large de SANY pour faire progresser la Global Machinery Relief Alliance, en mettant en commun l'équipement, la technologie et les réseaux mondiaux pour soutenir une réponse humanitaire coordonnée, dans la poursuite d'un monde où aucune communauté n'est confrontée seule à une catastrophe.

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