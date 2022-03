Sanya fait la promotion des sports nautiques pour cet été à mesure que les voyages se multiplient

« Sur le plan des compétences techniques et physiques, le surf et le ski ont beaucoup de points communs. Par exemple, le wake surf peut aider les sportifs à améliorer leur équilibre et leur coordination, ce qui en fait une activité idéale pour les formations polyvalentes au cours de l'été. Grâce à ses ressources naturelles exceptionnelles et à ses nombreuses infrastructures, Sanya est la destination idéale pour les amateurs de sport qui souhaitent améliorer leurs performances », a déclaré Albert Yip, directeur général du Conseil de promotion du tourisme de Sanya.

Avec plus de 20 clubs à travers la ville, le wake surf est l'un des sports nautiques les plus en vogue à Sanya et gagne rapidement en popularité chez les touristes qui souhaitent faire l'expérience du snowboard en été. Activité plus accessible que le surf, le wake surf consiste à suivre un bateau à moteur à l'aide d'une petite planche et de surfer sur son sillage. Pas besoin d'attendre le bon moment : le bateau à moteur génère des vagues d'environ un mètre de haut de chaque côté de la poupe, et les surfeurs n'ont qu'à suivre les vagues pour savourer la sensation de glisse sur l'eau.

Outre le wake surf, Sanya propose une multitude de sports nautiques à découvrir. La voile est la solution idéale pour ceux qui préfèrent les sports nautiques plus tranquilles. Perchés sur un bateau au milieu de l'océan, les touristes peuvent apprécier la fraîcheur de la brise marine et le rythme des vagues avec pour décor la magnifique île de Hainan. Ceux qui recherchent une poussée d'adrénaline peuvent enfourcher un jet-ski, enfoncer l'accélérateur et parcourir la mer de Chine méridionale à toute vitesse.

À Sanya, les sports nautiques ne se pratiquent pas seulement sur l'océan. Les touristes sont invités à se lancer dans les airs et à découvrir les sensations du ski libre grâce au parachutisme. En survolant l'île de Hainan, petits et grands peuvent s'imprégner des couleurs vives de la mer et du ciel et voir l'île sous un nouvel angle, tout en savourant l'aventure et le plaisir de se retrouver suspendu au-dessus de l'océan. Le flyboard est une autre expérience à ne pas manquer à Sanya : grâce à un jet d'eau sous pression, les pratiquants peuvent planer jusqu'à 22 mètres au-dessus de la mer, et les plus courageux peuvent même tenter de faire des figures.

Hiver comme été, des sports nautiques aux activités de tourisme culturel en passant par les événements et les festivals à thème, Sanya entend continuer à concevoir, à développer et à promouvoir des formules de voyage passionnantes et à transformer la ville en une destination touristique mondiale de premier ordre où tout le monde peut se faire plaisir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1771057/Wake_surfing.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board