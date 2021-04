Sanya inaugure une nouvelle ère du tourisme avec plus de découvertes, plus d'expériences et plus de possibilités

Alliant le charme ancien de la culture ethnique Li et Miao de Hainan à des eaux cristallines, une abondance de plantations de cocotiers, des couchers de soleil impressionnants et une offre infinie d'activités diverses, Sanya regorge de moyens de faire vibrer le cœur et d'éveiller les sens. Alors que Hainan entre dans une phase clé de la construction de son port de libre-échange, Sanya est en passe de devenir la principale attraction de l'île avec une explosion des investissements dans les secteurs du tourisme, des services modernes et des hautes technologies. Le Conseil de promotion du tourisme de Sanya soutient cette transformation en faisant évoluer l'offre touristique de Sanya et en innovant avec les entreprises du secteur du voyage de la région pour attirer les visiteurs à l'ère post-pandémique.

Le Conseil de promotion du tourisme de Sanya a été créé en 2020 en tant qu'organisation opérationnelle orientée vers le marché et axée sur la promotion de partenariats entre le gouvernement et les entreprises, la mobilisation de l'abondance des ressources de Sanya dans les industries culturelles et touristiques, et l'exploration de nouvelles opportunités pour développer l'image de marque de Sanya comme destination. La création du conseil est également une tentative audacieuse de tenter de nouvelles expériences pour soutenir la réforme du système touristique national dans le contexte du nouveau Hainan.

Au cours de l'année écoulée, l'île de Hainan a mis en place un certain nombre de politiques et de systèmes pour accélérer le développement de l'île. Par exemple, la réduction des délais d'enregistrement des sociétés à un jour, l'introduction de réductions et d'exonérations fiscales pour créer un environnement plus favorable aux entreprises, et l'optimisation continue du système de gestion et d'exploitation hors taxes pour les îles périphériques. Déjà considéré comme l'un des sites touristiques nationaux les plus populaires de Chine, le nouveau port de libre-échange de Hainan a donné un nouvel élan à l'industrie du voyage de Sanya. La Chine considérant le nouveau Hainan comme un centre d'investissement, le « nouveau Sanya » sera un tremplin pour les affaires et les voyages internationaux dans la région.

Plus de 104 projets clés liés au port de libre-échange de Hainan ont été signés au cours du mois de mars, en plus des 741 projets supplémentaires qui avaient été signés avant. En tant qu'aimant d'investissement majeur, ces projets injecteront 10 milliards de dollars supplémentaires dans le développement de l'île de Hainan et fourniront de meilleures conditions et des opportunités de marché plus larges pour accélérer le développement touristique de Sanya. En prévision d'une hausse des voyages, les principaux géants du tourisme ont jeté leur dévolu sur Sanya, notamment Caesars Tourism, qui y a établi son siège social.

Parallèlement, PADI, la plus grande association professionnelle d'instructeurs de plongée au monde, a également signé un accord avec la ville scientifique et technologique de la baie de Yazhou à Sanya pour ouvrir un centre de formation à la plongée et promouvoir le développement des industries de la formation à la plongée et du tourisme de l'île de Hainan. Avec des océans cristallins regorgeant de vie marine, Sanya servira de base à PADI pour étendre ses activités dans la région, ainsi qu'en Chine.

Tirant parti de l'essor des investissements et des partenariats, le Conseil de promotion du tourisme de Sanya s'attache à promouvoir de nouvelles destinations et de nouveaux modes de tourisme qui mettent en valeur la grande diversité et les ressources de la ville. Sa dernière campagne appelée « Wonderland Sanya » s'adresse aux jeunes voyageurs et les invite à explorer les possibilités uniques et dynamiques de la nouvelle Sanya sous cinq angles : nourriture, photographie de voyage, culture, activités de plein air et hôtellerie de luxe. Avec la réouverture progressive des frontières en 2021 et plus tard, le conseil continuera à renforcer la popularité de Sanya et de l'île de Hainan en tant qu'acteur mondial dans le domaine des voyages d'affaires et de loisirs.

