Sanya invite les organisations du monde entier à accueillir leurs événements touristiques, culturels et sportifs de grande envergure dans la ville en 2022

SANYA, Chine, 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Sanya, la station balnéaire populaire située à la pointe sud de l'île de Hainan, a publié une annonce à caractère général visant à encourager l'organisation d'événements de grande envergure dans la ville en 2022 par tous les secteurs de la communauté. Toutes les organisations, entités commerciales, institutions, agences gouvernementales et organisations sociales intéressées, qu'elles soient basées en Chine ou à l'étranger, sont invitées à organiser à Sanya des événements touristiques, culturels et sportifs de grande envergure, créatifs, ayant un impact et apportant une valeur ajoutée à la culture et à l'économie de la ville.

Afin de suivre le rythme des changements qui se produisent à Sanya et dans ses environs suite à la construction du port de libre-échange de Hainan et du centre international de tourisme et de consommation, le gouvernement municipal de Sanya, à partir du 20 juillet 2021, mettra en place des fonds spéciaux destinés à ces événements de grande envergure chaque année. Ces fonds seront financés par le budget du gouvernement municipal et utilisés pour encourager et orienter toutes les organisations intéressées par l'organisation d'événements touristiques, culturels et sportifs qualifiés de grande envergure à Sanya, en veillant à soutenir et récompenser les événements à grande échelle qui favorisent le développement du marché touristique hors saison.

Sanya entend développer de vastes programmes publics de remise en forme, des événements sportifs et des festivals touristiques de grande envergure, ainsi que des activités touristiques, culturelles et sportives créatives et innovantes ; encourager vivement et guider les entités commerciales qui souhaitent planifier et organiser des événements touristiques, culturels et sportifs de grande envergure qui dynamisent l'économie et présentent un potentiel de développement futur ; soutenir et encourager ces événements en offrant des fonds incitatifs et des conseils.

Les fonds sont offerts sous les formes suivantes :

- Fonds de soutien

pour soutenir les événements culturels et sportifs de grande envergure organisés par les agences gouvernementales et les institutions affiliées pour le public ; pour soutenir les événements de grande envergure organisés par des agences gouvernementales et leurs institutions affiliées en association avec des entités commerciales. Le fonds de soutien d'un événement peut représenter jusqu'à 30 % des dépenses totales liées à cet événement.

- Fonds d'incitation

Ce fonds est créé pour récompenser les événements de grande envergure organisés par des entités commerciales sans aucune aide. Le montant de la récompense ne pourra dépasser 50 % des dépenses totales liées à l'événement ni 1 million de yuans au total, sous réserve d'une évaluation de la performance de l'événement après son achèvement.

Sanya encourage les entités commerciales intéressées à solliciter le soutien et les fonds d'incitation pour l'organisation de leurs événements de grande envergure, qui, en combinaison avec les caractéristiques et les ressources locales de Sanya, contribueront à enrichir la vie culturelle et sportive de la population locale et à attirer les investissements. En créant des IP d'événements de grande envergure présentant une grande reconnaissance de la marque et des avantages importants à valeur ajoutée, les organisateurs d'événements, leurs participants et prestataires de services publics locaux parviendront à une situation gagnant-gagnant, ce qui stimulera les efforts visant à soutenir pleinement la construction du centre international de consommation touristique de Hainan et du port de libre-échange de Hainan.

Si vous avez un projet remplissant les critères, veuillez contacter :

Ji Yu , bureau du groupe de direction des événements à grande échelle de la ville de Sanya, bureau du tourisme, de la culture, de la radio, de la télévision et des sports de Sanya, 0086-898-88272228.

, bureau du groupe de direction des événements à grande échelle de la ville de Sanya, bureau du tourisme, de la culture, de la radio, de la télévision et des sports de Sanya, 0086-898-88272228. Ma Nan , Office de promotion du tourisme de Sanya, à l'adresse [email protected] ou au numéro 0086-898-88568853.

Pour en savoir plus sur Sanya, veuillez consulter le site https://www.visitsanya.com/

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board