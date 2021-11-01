Санья призывает организации по всему миру провести свои крупные мероприятия в 2022 году

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Sanya Tourism Promotion Board

01 нояб, 2021, 18:48 GMT

Санья призывает организации по всему миру провести в городе свои крупные туристические, культурные и спортивные мероприятия в 2022 году 

САНЬЯ (Китай), 1 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Популярный курортный город Санья, расположенный на южной оконечности острова Хайнань, опубликовал заявление с призывом к проведению в городе крупномасштабных мероприятий во всех общественных сферах в 2022 году. Все заинтересованные организации, коммерческие предприятия, учреждения, правительственные органы и общественные организации, независимо от того, находятся ли они в Китае или за его пределами, приглашаются в Санью для проведения крупномасштабных туристических, культурных и спортивных мероприятий, которые носят творческий и значимый характер, а также вносят вклад в развитие городской культуры и экономики.

Чтобы идти в ногу с изменениями, происходящими в Санье и вокруг нее в результате строительства Порта свободной торговли Хайнань и Международного центра туризма и потребления, с 20 июля 2021 года муниципальное правительство Саньи будет ежегодно создавать специальные фонды для поддержки таких крупномасштабных мероприятий. Эти фонды будут обеспечиваться за счет финансового бюджета муниципального правительства и использоваться для стимулирования всех организаций, заинтересованных в проведении квалифицированных крупномасштабных туристических, культурных и спортивных мероприятий в Санье и руководства их соответствующей деятельностью, с акцентом на поддержку и поощрение крупных мероприятий, способствующих развитию туристического рынка в межсезонные периоды.

Санья планирует разработать обширные программы поддержки общественного здоровья, крупномасштабные спортивные мероприятия и туристические фестивали, а также творческие и инновационные туристические, культурные и спортивные мероприятия; эффективно мотивировать коммерческие организации, желающие планировать и организовывать крупномасштабные туристические, культурные и спортивные мероприятия, способствующие росту экономики и обладающие потенциалом для дальнейшего развития, и руководить их деятельностью; а также поддерживать и поощрять такие мероприятия, обеспечивая стимулирующее финансирование и консультационную поддержку.

Финансовые средства предоставляются в следующих формах:

- Фонд поддержки

  1. для поддержки крупномасштабных культурных и спортивных мероприятий, организуемых государственными органами и связанными с ними учреждениями для широкой общественности;
  2. для поддержки крупномасштабных мероприятий, организуемых государственными органами и связанными с ними учреждениями совместно с коммерческими организациями. Фонд поддержки того или иного мероприятия может составлять до 30% от общего объема расходов на его проведение.

- Фонд стимулирования
Данный фонд создается для поощрения крупномасштабных мероприятий, самостоятельно организуемых частными коммерческими предприятиями. Сумма поощрения не будет превышать 50% от общего объема расходов на проведение мероприятия, а также в общей сложности 1 млн юаней при условии оценки эффективности мероприятия после его завершения.

Санья призывает заинтересованные коммерческие организации подавать заявки на получение средств для поддержки и стимулирования своих крупномасштабных мероприятий, что в сочетании с местными особенностями и ресурсами Саньи будет способствовать обогащению культурной и спортивной жизни местного населения и привлечению инвестиций. Создавая на базе крупномасштабных мероприятий объекты интеллектуальной собственности с высокой степенью узнаваемости бренда и значительные выгоды, повышающие их ценность, организаторы и участники мероприятий, а также IPs с большим признанием бренда и значительными выгодами для повышения ценности, организаторы мероприятий, участники и местные поставщики общественных услуг смогут достичь взаимовыгодной ситуации, активизировав усилия для обеспечения полномасштабной поддержки строительства хайнаньского Международного центра туризма и потребления и Порта свободной торговли Хайнань.

При наличии проекта, соответствующего установленным критериям, обращайтесь к:

  • Цзи Юй (Ji Yu) из Отдела по руководству крупномасштабными мероприятиями в городе Санья Управления туризма, культуры, радио, телевидения и спорта города Санья по телефону 0086-898-88272228;
  • Ма Нань (Ma Nan) из Совета по развитию туризма Саньи по адресу [email protected] или телефону 0086-898-88568853.

Более подробная информация о городе Санья представлена по адресу: https://www.visitsanya.com/.

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board

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