Sanya s'éteint pendant l'heure de la Terre du WWF pour montrer son soutien au tourisme durable

Sous le slogan « Shape Our Future » (Façonnons notre avenir), Earth Hour 2022 a marqué un tournant décisif dans l'urgence climatique mondiale et a constitué une occasion cruciale de faire en sorte que l'environnement figure en tête des priorités mondiales.

« Nous n'avons qu'une seule maison, nous ne pouvons donc rien lui demander. Les voyages et les comportements de consommation non durables peuvent causer des dommages irréversibles aux écosystèmes dont nous dépendons. En tant que citoyens du monde, nous avons tous la responsabilité de prendre soin de l'environnement et de préserver sa beauté pour les générations futures. Nous espérons faire de Sanya une station côtière tropicale axée sur le développement du tourisme durable grâce à la protection de l'écologie marine et de l'environnement, à l'expansion de la recherche et de l'éducation intergénérationnelles et à la croissance de notre offre de santé et de loisirs », a déclaré Albert Yip, directeur général de l'Office de promotion du tourisme de Sanya.

Sanya présente des avantages uniques en matière de tourisme durable grâce à la beauté de son paysage et à l'abondance de ses ressources naturelles. La qualité de l'air et de l'eau à Sanya est bien supérieure à la moyenne nationale chinoise et la région a une couverture forestière importante, de sorte que les touristes peuvent profiter d'un paradis vierge à chaque tournant. De plus, avec des parcours de jogging et de cyclisme populaires dans la ville, des plages bien protégées et des eaux cristallines offrant une visibilité exceptionnelle, Sanya encourage les activités de plein air propres et écologiques qui ne nuisent pas à l'environnement.

Au-delà de son soleil, de ses plages et de ses hôtels de luxe, Sanya propose de nombreuses activités permettant aux voyageurs de découvrir l'environnement local et de s'informer sur la conservation de l'environnement. Sanya prend soin de préserver sa riche histoire locale pour que les visiteurs la découvrent, notamment la culture indigène Li et Miao, et sensibilise à la conservation marine avec des activités familiales amusantes comme la propagation des coraux.

En outre, des politiques ont été mises en place pour protéger la faune menacée et l'écologie de l'île, notamment en interdisant le creusement et la vente de produits dérivés du corail. Le STPB recherche également activement de nouvelles opportunités pour sensibiliser au tourisme durable et préserver sa beauté pour les générations futures, dans le cadre d'Earth Hour 2022.

Depuis son lancement en 2007, Earth Hour est devenu le plus grand mouvement de protection de la planète et rassemble des personnes dans plus de 7 000 villes du monde entier. Au-delà de l'extinction des feux, Earth Hour est une occasion d'action collective grâce à des événements sur le terrain qui rassemblent la communauté.

Dans le cadre d'Earth Hour 2022, un certain nombre d'opérateurs touristiques locaux de Sanya ont fait leur part pour l'environnement en éteignant leurs lumières et en organisant des événements en l'honneur de la Terre Mère. Des hôtels tels que le Sheraton Sanya Resort ont invité leurs clients à se déconnecter avec un concert aux chandelles dans le bar du hall, tandis que l'Intercontinental Sanya Haitang Bay Resort a organisé un spectacle de sirènes lumineuses à l'Aquarium Intercontinental. De nombreux sites touristiques emblématiques, dont Sanya Haichang Dream Ocean City et CNSC Sanya International Duty Free Plaza, se sont également éteints pour montrer leur solidarité et sensibiliser les voyageurs à la préservation de l'environnement.

