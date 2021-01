Sanya sur l'île d'Hainan se projette vers 2021 avec le rebond du tourisme

Le secteur du tourisme de Sanya a commencé à se redresser régulièrement en mai 2020, grâce à la politique du gouvernement chinois visant à établir le port de libre-échange de Hainan. Le nombre de touristes et les recettes totales sont restés stables depuis le troisième trimestre 2020, surtout si l'on tient compte du calendrier unique de l'année dernière, qui a vu le Festival de la mi-automne et la Fête nationale se dérouler tous deux pendant la Semaine d'or. En conséquence, Sanya a connu une augmentation de 12,69 % du nombre de touristes par rapport à l'année précédente pendant cette période, tandis que les recettes touristiques totales ont grimpé en flèche de 39,33 % par rapport à l'année précédente.

Située sur la côte de la mer de Chine méridionale, avec une vaste zone maritime d'environ 6 000 kilomètres carrés, Sanya est dotée d'une mer extrêmement claire et d'un magnifique paysage sous-marin. La visibilité sous l'eau peut généralement atteindre 8 à 16 mètres, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits pour toutes sortes de sports nautiques et sous-marins.

Bénéficiant d'un climat tropical avec de longs étés et des hivers chauds, Sanya est non seulement une escapade spectaculaire pour échapper au froid, mais aussi une destination riche et diversifiée tout au long de l'année. Avec ses kilomètres de côtes, ses plantations de cocotiers, ses ports de pêche emblématiques, ses sites historiques fascinants et sa culture locale, ainsi que ses stations balnéaires modernes et son complexe commercial hors taxes, la ville est rapidement devenue une destination populaire pour les touristes, non seulement de Chine mais du monde entier.

Dédié à la culture active de nouvelles destinations et de nouveaux modes de tourisme en tirant parti de la riche diversité et des ressources de l'île, le Conseil de promotion du tourisme de Sanya a créé une série de thèmes promotionnels ciblant différents segments touristiques, comme le « Wonderland Sanya » récemment lancé qui cherche à attirer de jeunes voyageurs pour explorer les possibilités uniques et dynamiques de Sanya sous cinq angles : la gastronomie, la photographie de voyage, la culture, les activités de plein air et de l'hôtellerie de luxe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1396273/sanya.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board