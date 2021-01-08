Город Санья на о. Хайнань возлагает надежды на восстановление своего туристического сектора в 2021 году

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Sanya Tourism Promotion Board

08 янв, 2021, 11:43 GMT

САНЬЯ (Китай), 8 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Во второй половине 2020 года, после взятия под контроль эпидемии COVID-19 и стабилизации сложившегося в связи с ней положения в Китае, в городе Санья, расположенном на южной оконечности острова Хайнань, засвидетельствовано быстрое восстановление туристического сектора. В 2020 году объем пассажирских перевозок через международный аэропорт Феникс города Санья составил в общей сложности 15 412 млн пассажиров. Только в период с 1 по 3 января текущего года Санью посетили 407 400 туристов на новогодние праздники, что принесло доход в размере 964 млн юаней и стало многообещающим началом 2021 года для туристической индустрии города.

Sanya sent New Year greetings on Reuters Billboard in Time Square of New York. Located on the southern tip of China’s Hainan Island, Sanya has quickly emerged as a popular destination for tourists not just from China but across the world.

Устойчивый процесс восстановления туристического сектора Саньи начался в мае 2020 года, подкрепляемый политикой китайского правительства по созданию порта свободной торговли Хайнань. Начиная с третьего квартала 2020 года число туристов, приезжающих в город на одну ночь, и приносимый ими суммарный доход оставались стабильными, особенно с учетом прошлогоднего уникального календаря праздников, по которому Фестиваль середины осени и Национальный день пришлись на Золотую неделю. В результате число туристов, побывавших в Санье за этот период, увеличилось на 12,69%, а совокупный доход от туризма взлетел на 39,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Город Санья, расположенный на побережье Южно-Китайского моря с обширной морской акваторией площадью около 6000 квадратных километров, славится исключительно чистой морской водой и великолепным донным ландшафтом, а видимость под водой, как правило, может достигать 8-16 метров, благодаря чему он является одним из лучших мест для занятий различными видами водного и подводного спорта. 

Благодаря тропическому климату с долгим летом и теплой зимой, Санья — не только замечательное место для спасения от холода, но и круглогодичное туристическое направление, отличающееся богатством и разнообразием вариантов для отдыха. Многокилометровая береговая линия, кокосовые плантации, легендарные рыбацкие порты, захватывающие исторические достопримечательности и местная культура, а также современные курорты и центр беспошлинной торговли быстро превратили этот город в популярное место для туристов не только из Китая, но и со всего мира.

Совет по стимулированию туризма города Санья, целью которого является активное развитие новых направлений и видов туризма с использованием богатого разнообразия и ресурсов острова, сформировал ряд рекламно-пропагандистских тем, ориентированных на различные туристические сегменты, включая недавно запущенную программу "Wonderland Sanya" («Страна чудес Санья»), ориентированную на привлечение молодых путешественников к изучению уникальных и ярких возможностей Саньи с пяти точек зрения: гастрономия, туристическая фотография, культура, активный отдых и гостиничный бизнес класса люкс.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1396273/sanya.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board

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