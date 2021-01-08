Город Санья на о. Хайнань возлагает надежды на восстановление своего туристического сектора в 2021 году

Устойчивый процесс восстановления туристического сектора Саньи начался в мае 2020 года, подкрепляемый политикой китайского правительства по созданию порта свободной торговли Хайнань. Начиная с третьего квартала 2020 года число туристов, приезжающих в город на одну ночь, и приносимый ими суммарный доход оставались стабильными, особенно с учетом прошлогоднего уникального календаря праздников, по которому Фестиваль середины осени и Национальный день пришлись на Золотую неделю. В результате число туристов, побывавших в Санье за этот период, увеличилось на 12,69%, а совокупный доход от туризма взлетел на 39,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Город Санья, расположенный на побережье Южно-Китайского моря с обширной морской акваторией площадью около 6000 квадратных километров, славится исключительно чистой морской водой и великолепным донным ландшафтом, а видимость под водой, как правило, может достигать 8-16 метров, благодаря чему он является одним из лучших мест для занятий различными видами водного и подводного спорта.

Благодаря тропическому климату с долгим летом и теплой зимой, Санья — не только замечательное место для спасения от холода, но и круглогодичное туристическое направление, отличающееся богатством и разнообразием вариантов для отдыха. Многокилометровая береговая линия, кокосовые плантации, легендарные рыбацкие порты, захватывающие исторические достопримечательности и местная культура, а также современные курорты и центр беспошлинной торговли быстро превратили этот город в популярное место для туристов не только из Китая, но и со всего мира.

Совет по стимулированию туризма города Санья, целью которого является активное развитие новых направлений и видов туризма с использованием богатого разнообразия и ресурсов острова, сформировал ряд рекламно-пропагандистских тем, ориентированных на различные туристические сегменты, включая недавно запущенную программу "Wonderland Sanya" («Страна чудес Санья»), ориентированную на привлечение молодых путешественников к изучению уникальных и ярких возможностей Саньи с пяти точек зрения: гастрономия, туристическая фотография, культура, активный отдых и гостиничный бизнес класса люкс.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1396273/sanya.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board