Sarah Reisinger est nommée Chief Research Officer du Groupe Firmenich

« Sarah apporte une combinaison unique d'expériences de classe mondiale dans le management de la recherche et du développement, aussi bien dans des start-ups que dans des grands groupes, avec un solide bagage en biotechnologie, en découverte augmentée et en open innovation. Je suis très fier de l'accueillir dans mon équipe de direction. », a déclaré Gilbert Ghostine. « Firmenich façonne l'avenir du parfum et du goût, et cette nomination de nouvelle génération démontre notre engagement à fournir à nos clients une technologie de pointe et des solutions durables qui répondent à des besoins consommateurs en constante évolution. »

« Je suis enthousiaste à l'idée de mener la recherche scientifique dans des domaines en mutation et d'intégrer les nouvelles technologies, sur la base de notre héritage d'excellence scientifique. » a déclaré le Dr. Reisinger. « L'approche pluridisciplinaire et globale de notre équipe en matière d'innovation dans le domaine des parfums, du goût et des ingrédients sont d'immenses atouts pour offrir des solutions révolutionnaires à nos clients. »

« Je tiens à remercier chaleureusement le professeur Berger pour avoir réussi à développer le champ de notre activité de recherche et développement et pour avoir défendu la biotechnologie blanche. Sous sa direction, nous avons élargi la recherche et renforcé notre empreinte mondiale dans le domaine scientifique avec de nouveaux centres de R&D, des acquisitions ciblées, et nous avons été les premiers à commercialiser des solutions générées par l'IA dans le domaine des parfums et des arômes. », a déclaré Gilbert Ghostine. « Je continuerai à m'appuyer sur son expertise scientifique et commerciale de classe mondiale au cours des prochains mois. »

Le Dr Reisinger possède une vaste expertise dans le domaine des biotechnologies ainsi qu'une solide expérience dans le développement d'ingrédients et de technologies pour le secteur des biens de consommation. Avant de rejoindre Firmenich en 2018 en tant que VP Biotechnologie et ingénierie des procédés, elle a occupé des rôles clefs chez Ginkgo Bioworks, Intrexon et Amyris. Elle a débuté sa carrière dans le domaine de la biologie et du traitement du cancer. Mme Reisinger est titulaire d'une licence en biologie du Harvey Mudd College, aux États-Unis, d'une maîtrise en biologie végétale ainsi qu'un doctorat en microbiologie de l'université de Californie, à Berkeley.

Firmenich est la première entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde. L'entreprise fondée en 1895 à Genève, en Suisse, reste depuis 125 ans une entreprise familiale. Firmenich est un acteur incontournable du BtoB, opérant principalement sur le marché des parfums et des arômes, spécialisé dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Reconnue pour son investissement dans la recherche et sa créativité de classe mondiale, ainsi que pour son leadership en matière de RSE, Firmenich offre à ses clients des innovations avancées en matière de formulation, une large palette d'ingrédients haut de gamme, et des technologies propriétaires incluant la biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 milliards de CHF à fin juin 2020. Plus d'informations sur www.firmenich.com.

