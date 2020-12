Sartorius Stedim Biotech acquiert l'expert en filtration WaterSep BioSeparations

Une transaction qui vient enrichir le portefeuille de séparation de Sartorius Stedim Biotech par l'apport d'unités de filtration tangentielle innovantes sous forme d'appareils de biotraitement simples à utiliser

Une technologie particulièrement adaptée aux applications thérapeutiques cellulaires et géniques, à la production de vaccins et aux bioprocédés renforcés

AUBAGNE, France, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Sartorius Stedim Biotech, partenaire international majeur de l'industrie pharmaceutique, acquiert aujourd'hui l'expert en purification WaterSep BioSeparations LLC, basé aux États-Unis. WaterSep BioSeparations développe, fabrique et commercialise des appareils à membrane à fibre creuse ainsi que des dispositifs pré-stérilisés pour les applications biopharmaceutiques en amont et en aval. Entreprise privée basée à Marlborough dans le Massachusetts, aux États-Unis, elle emploie une quinzaine de personnes et prévoit un chiffre d'affaires d'environ 2,5 millions de dollars américains en 2020 avec un fort taux de croissance et une marge d'EBITDA considérable à deux chiffres. Les parties ont convenu d'un prix d'achat avoisinant les 27 millions de dollars et d'un paiement complémentaire allant jusqu'à 9 millions de dollars en fonction de la réalisation des objectifs de croissance du chiffre d'affaires d'ici 2023.

« Cette acquisition complète parfaitement notre offre actuelle pour les applications thérapeutiques cellulaires et géniques, la récolte de cellules et les autres solutions de renforcement des bioprocédés », commente René Fáber, membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech. « Je me réjouis d'accueillir l'équipe WaterSep au sein de Sartorius Stedim Biotech et de pouvoir bientôt présenter les solutions innovantes de WaterSep BioSeparations à ses clients. »

« Les bioprocédés de Sartorius Stedim Biotech, synonymes de gain de temps et d'argent, en font le partenaire idéal pour accélérer l'adoption de notre vaste gamme de produits tangentiels. Toute l'équipe WaterSep est heureuse de rejoindre Sartorius Stedim Biotech alors que l'entreprise continue de montrer la voie dans le secteur du biotraitement à usage unique », résume Attila Herczeg, président-directeur général de WaterSep BioSeparations.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. En 2019, le groupe Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros, avec un effectif d'environ 6 200 personnes.

À propos de WaterSep

La société WaterSep BioSeparations Corporation a été créée dans le but de commercialiser les produits de filtration tangentielle les plus efficaces. Pionniers en matière de filtration, nous savons combien il est important de contrôler la fabrication et l'assemblage de nos cartouches de A à Z. Toutes nos membranes à fibre creuse sont développées et fabriquées dans notre usine certifiée ISO 9001:2015, où nos assemblons aussi l'ensemble de nos cartouches. Nos procédés sophistiqués de production de membranes sont l'assurance de fibres creuses reproductibles, robustes et de qualité. WaterSep propose aussi de personnaliser des membranes à fibre creuse et des cartouches pour répondre à vos besoins spécifiques.

