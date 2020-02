Sartorius Stedim Biotech confirme ses chiffres préliminaires ; bonnes perspectives pour 2020

AUBAGNE, France, 18 février 2020 /PRNewswire/ --

Augmentation du chiffre d'affaires du groupe de 17,0 % à taux de change constant et hausse de la marge d'EBITDA courant (1) de 1,1 point de pourcentage, à 29,3 %

Perspectives favorables pour 2020 : le chiffre d'affaires à taux constant devrait augmenter de 11 % à 14 %, avec une rentabilité toujours en hausse.

Aujourd'hui, avec la publication de son document d'enregistrement universel 2019 incluant le rapport financier annuel, Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique, confirme les chiffres préliminaires publiés le 28 janvier 2020.

Le chiffre d'affaires total s'élève à 1 440,6 millions d'euros, en augmentation de 17,0 % à taux de change constant (déclaré : +18,8 %) par rapport à l'année précédente. Sartorius Stedim Biotech a donc légèrement dépassé ses prévisions revues à la hausse, qui situaient la croissance du chiffre d'affaires entre 12 % et 16 % et plutôt dans le haut de cette fourchette. La croissance a été presque intégralement organique puisque l'acquisition du spécialiste des milieux de culture cellulaire Biological Industries à la mi-décembre 2019 n'a représenté qu'une contribution mineure à la croissance. Les prises de commandes(1) ont également progressé de 16,2 % à taux de change constant (déclaré : +18,1 %) pour s'établir à 1 543,5 millions d'euros.

Porté par cette forte croissance, Sartorius Stedim Biotech a élargi ses effectifs de 10 %, soit 566 personnes (en particulier dans les services à la clientèle, la recherche et le développement ainsi que les fonctions opérationnelles), et emploie à présent 6 203 collaborateurs.

« Nous avons su profiter des opportunités offertes par la dynamique de marché », commente Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général, au sujet des résultats 2019. Et d'ajouter : « Nous avons également renforcé notre positionnement auprès des clients des sciences de la vie en intégrant des technologies complémentaires à notre portefeuille de produits et en nous concentrant sur des domaines porteurs d'avenir tels que les biosimilaires et les thérapies innovantes. Nous tablons sur une croissance de 11 % à 14 % en 2020 et une rentabilité toujours en hausse. »

En décembre 2019, Sartorius Stedim Biotech a pris une participation majoritaire dans la société israélienne Biological Industries, spécialisée dans la conception et la fabrication de milieux de culture cellulaire pour les thérapies cellulaires et géniques notamment. Ainsi, le groupe détient maintenant son propre site de production de milieux de culture cellulaire. Annoncée en octobre 2019, l'acquisition de certaines parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher inclut entre autres du matériel de chromatographie et des résines, renforçant considérablement les bioprocédés en aval. La clôture de la transaction est actuellement prévue pour la fin du premier trimestre 2020.

Dès le 17 février, Sartorius Stedim Biotech lance sa nouvelle image de marque. « Notre stratégie et notre positionnement sont bien définis. Nous aidons nos clients biopharmaceutiques à accélérer et optimiser leurs processus pour leur permettre de développer des médicaments innovants accessibles au plus grand nombre », soutient Joachim Kreuzburg. « Un message que nous communiquerons d'autant plus vivement grâce à notre nouveau slogan "Simplifying progress" et notre nouvelle identité de marque, développés aux côtés de notre société mère, Sartorius AG. »

Croissance dans toutes les régions

Du point de vue géographique, les bonnes performances du groupe ont été équilibrées : toutes les régions ont contribué à la croissance. La région EMEA (Europe | Moyen-Orient | Afrique) a généré un chiffre d'affaires de 575,1 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 13,0 % en glissement annuel (déclaré : +13,2 %). Dans le sillage de leur développement soutenu en 2018, les Amériques enregistrent une augmentation de leur chiffre d'affaires de 17,1 % (déclaré : +21,1 %), à 511,6 millions d'euros. Portée par des activités de grands projets particulièrement dynamiques, la région Asie | Pacifique affiche les taux de croissance les plus élevés : son chiffre d'affaires a bondi de 23,9 % (déclaré : +25,8 %), à 353,8 millions d'euros.

(Sauf mention contraire, toutes les variations de chiffre d'affaires et prises de commandes sont indiquées à taux de change constant.)

Croissance exponentielle du résultat, proposition d'augmentation du dividende

L'EBITDA(1) a connu une hausse supérieure au chiffre d'affaires (+23,1 %) et se monte à 421,5 millions d'euros, grâce à des économies d'échelle et l'application de la norme IFRS 16(2) pour la première fois. Comme prévu, la marge du groupe est passée de 28,2 % en 2018 à 29,3 %, croissance dont environ un demi-point de pourcentage découle de la norme IFRS 16. Le résultat net courant(1) après participations ne donnant pas le contrôle du groupe a fortement augmenté par rapport à l'exercice antérieur, passant de 219,3 millions à 262,9 millions d'euros. Le résultat net par action(1) s'élève à 2,85 euros, en hausse par rapport aux 2,38 euros de l'exercice 2018.

Face à ces évolutions positives, le Conseil d'administration proposera un dividende de 0,68 euro par action pour l'exercice 2019 lors de l'Assemblée générale annuelle mixte des actionnaires, le 24 mars 2020. Le dividende s'élevait à 0,57 euro l'année précédente. Si la proposition est approuvée, le montant total distribué bondirait de 19,3 %, passant de 52,5 millions d'euros à 62,7 millions d'euros. Le ratio dividendes / résultat net courant s'établirait à 23,8 %, un niveau quasi identique à l'exercice précédent (2018 : 24,0 %).

Bilan et situation financière robustes

Sartorius Stedim Biotech a continué ses investissements colossaux pour accroître sa capacité mondiale de production bien que, comme prévu, son ratio d'investissement(1) ait diminué puisque plusieurs grands projets ont été achevés (de 14,6 % en 2018 à 9,4 %). En raison d'un flux de trésorerie opérationnelle important et malgré les investissements soutenus et une acquisition réussie, le ratio endettement net / EBITDA courant se monte à 0,3, en baisse par rapport au ratio de 0,4 l'année précédente. Les capitaux propres ont augmenté de 1 044,9 millions d'euros fin 2018 à 1 177,6 millions d'euros à la date de clôture de l'exercice. Le ratio de capitaux propres se maintient à un niveau très satisfaisant de 64,7 %, en légère baisse par rapport au précédent ratio de 66,5 % en raison de la norme IFRS 16. Le groupe Sartorius Stedim Biotech affiche donc toujours un bilan et une situation financière très robustes.

Perspectives positives pour 2020

La direction de Sartorius Stedim Biotech table de nouveau sur une croissance rentable en 2020. Le chiffre d'affaires consolidé devrait augmenter de 11 % à 14 %, dont environ deux points de pourcentage imputables à Biological Industries. En ce qui concerne la rentabilité, la marge d'EBITDA courant de l'entreprise(1) devrait progresser pour passer à 29,5 %. Le ratio d'investissement(1) devrait s'établir autour de 8 % (contre 9,4 % l'année précédente).

Les prévisions énoncées ne tiennent pas compte de l'acquisition de certaines parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher, annoncée le 21 octobre 2019 et en cours d'approbation par les autorités de la concurrence. Après la clôture de cette transaction, prévue en fin de premier trimestre 2020, la direction ajustera ses objectifs annuels en conséquence.

Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. Par ailleurs, nous tablons sur des conditions globalement stables en termes d'économie et de chaînes d'approvisionnement mondiales.

(1) Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ceux-ci sont déterminés dans le but d'améliorer la comparabilité des résultats au fil du temps et avec d'autres entreprises du secteur.

EBITDA courant : résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements corrigé des éléments non récurrents

Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues par contrat au cours de l'exercice considéré

Résultat net courant : résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Résultat net courant par action : résultat net courant de la période considérée divisé par le nombre d'actions existantes (92 180 190)

Ratio d'investissement : dépenses d'investissement rapportées au chiffre d'affaires pour la même période. Depuis 2019 et suite aux modifications de la norme comptable IFRS 16, les dépenses d'investissement sont comptabilisées à partir du flux de trésorerie et non plus du calcul du bilan ; ratio d'investissement retraité : 14,6 % pour l'exercice 2018.

(2) La norme IFRS 16 doit être appliquée dès 2019 et vise le traitement comptable des contrats de location. Ceci se traduit par un bilan légèrement gonflé et donc par un ratio de capitaux propres un peu inférieur. Cela implique en outre l'inscription des paiements de loyers à plus long terme en tant que dépréciations au bilan et entraîne ainsi un EBITDA légèrement supérieur. Cependant, aucun changement matériel n'est engendré en termes de résultat net courant et de résultat net par action du groupe.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

Chiffres clés pour l'ensemble de l'exercice 2019

En millions €

sauf indications particulières 2019 2018 Croissance en % Croissance en %

à taux de change constant Chiffre d'affaires 1 440,6 1 212,2 18,8 17,0 EMEA1) 575,1 508,2 13,2 13,0 Amériques1) 511,6 422,6 21,1 17,1 Asie | Pacifique1) 353,8 281,3 25,8 23,9 Prises de commandes 1 543,5 1 307,3 18,1 16,2 EBITDA2) 421,5 342,4 23,1

Marge d'EBITDA2) en % 29,3 28,2



Résultat net courant3) 262,9 219,3 19,9

Résultat net courant par action3) en € 2,85 2,38 19,9



1) Selon la localisation des clients 2) EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, corrigé des éléments non récurrents 3) Résultat net courant = résultat net après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Document d'enregistrement universel 2019 incluant le rapport financier annuel

Calendrier financier

24 mars 2020 Assemblée annuelle des actionnaires | Aubagne 21 avril 2020 Publication des résultats du premier trimestre 2020

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 6 200 personnes et réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros sur l'exercice 2019.

