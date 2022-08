Sartorius Stedim Biotech convient d'acquérir Albumedix pour renforcer son portefeuille de thérapies innovantes avancées

Basée au Royaume-Uni et un des leaders dans le domaine des solutions d'albumine recombinante, Albumedix Ltd. est une entreprise hautement innovante et rentable

L'albumine humaine recombinante est un composant critique dans la fabrication de produits biopharmaceutiques innovants, notamment pour les modalités telles que les thérapies cellulaires ou virales et les vaccins

Sartorius Stedim Biotech acquerra toutes les actions en circulation d'Albumedix Ltd. pour environ 415 millions de livres sterling

AUBAGNE, France, 8 août 2022 /PRNewswire/ -- Partenaire international de premier plan de l'industrie biopharmaceutique, Sartorius Stedim Biotech a accepté d'acquérir 100 pour cent d'Albumedix Ltd. auprès d'investisseurs privés. Basée à Nottingham, au Royaume-Uni, l'entreprise fournit des solutions d'albumine recombinante à la pointe du marché. L'albumine humaine recombinante est un composant essentiel de l'industrie biopharmaceutique requis pour différentes applications. Il constitue par exemple un additif sans base animale dans les milieux de culture cellulaire, et est utilisé dans la stabilisation des vaccins et thérapies virales. Créée en 1984, Albumedix Ltd. compte plus d'une centaine d'employés et devrait atteindre un chiffre d'affaires d'environ 33 millions de livres sterling en 2022 avec une forte marge d'EBITDA à deux chiffres. Le prix d'acquisition convenu avoisine les 415 millions de livres sterling. Sous réserve des approbations réglementaires, la transaction devrait être conclue avant la fin du troisième trimestre 2022.

« L'acquisition d'Albumedix représentera un ajout remarquable au portefeuille de thérapies avancées de Sartorius Stedim Biotech en particulier dans le domaine des milieux de culture cellulaire. Elle viendra renforcer notre position en tant que fournisseur important de milieux chimiquement définis innovants et matières auxiliaires critiques. Face à la hausse des exigences réglementaires et à la demande croissante pour l'utilisation d'albumine humaine recombinante dans les applications proches des patients, ce marché offre un véritable potentiel de croissance. Albumedix viendra également enrichir nos solutions de production de vaccins avec des excipients de formulation essentiels, ce qui nous permettra de consolider nos relations client actuelles tout en en bâtissant de nouvelles », commente René Fáber, membre du Conseil d'administration et directeur général délégué de Sartorius Stedim Biotech.

« Nous nous félicitons de cette alliance avec Sartorius Stedim Biotech et nous réjouissons d'accélérer nos objectifs de croissance ambitieux, délivrant des solutions critiques à nos clients du monde entier. Nous sommes très impressionnés par l'expertise et les compétences de Sartorius Stedim Biotech sur le marché des bioprocédés, et sommes heureux d'intégrer cette collaboration fructueuse. Nous sommes convaincus que Sartorius Stedim Biotech nous apportera une valeur considérable afin de renforcer notre présence sur le marché et d'élargir nos capacités d'innovation, tout en intensifiant largement notre plateforme actuelle. Nous sommes ainsi déterminés à poursuivre notre mission et promouvoir l'excellence dans le secteur des sciences de la vie », indique Jonas S. Møller, président-directeur général d'Albumedix.

Aux mains de Sartorius Stedim Biotech, le site actuel de 6 700 m2 d'Albumedix à Nottingham servira de centre d'excellence en innovation ainsi qu'à la production de matières premières essentielles en conformité avec les normes GMP.

Milbank LLP a agi en qualité de conseiller juridique pour le compte de Sartorius Stedim Biotech dans le cadre de cette transaction. William Blair a été le conseiller financier d'Albumedix, tandis que le conseil juridique a été assuré par Eversheds Sutherland.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1123369/Sartorius_Logo.jpg

