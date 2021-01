Sartorius Stedim Biotech projette d'acquérir la division des équipements de chromatographie de Novasep

- La transaction à l'étude repose sur le partenariat stratégique R&D des deux entreprises.

- Sartorius renforce sa position dans les bioprocédés en aval.

AUBAGNE, France, 6 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Sartorius Stedim Biotech, fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord en vue d'acquérir la division des équipements de chromatographie de Novasep. Les parties ont décidé de ne pas divulguer le coût de la transaction tant que les approbations nécessaires n'auront pas été obtenues. Cette division de Novasep prévoit de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 37 millions d'euros en 2020, avec des marges bénéficiaires à deux chiffres. Elle emploie une centaine de personnes, qui travaillent principalement sur le site de Pompey, dans le Nord-Est de la France, aux États-Unis, en Chine et en Inde. La transaction proposée doit encore être approuvée au regard de la législation antitrust et présentée au comité social et economique de Novasep pour consultation. Elle devrait être conclue au premier semestre 2021.

L'unité de chromatographie de Novasep comprend des systèmes de chromatographie batch et continue sur résines et se consacre principalement aux applications à haute pression polyvalentes pour molécules de petite taille, comme les oligonucléotides, les peptides et l'insuline. Depuis 2018, Novasep et Sartorius Stedim Biotech se sont engagés dans le développement collaboratif d'un système optimisé pour une chromatographie basse pression sur membranes, qui améliore la productivité de la purification pour des molécules de plus grande taille et sera commercialisée prochainement.

« Je me réjouis que nous intensifions notre collaboration réussie avec l'équipe Novasep, bientôt dans le giron de Sartorius Stedim Biotech », affirme le Dr. René Fáber, membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech. « Le portefeuille de Novasep sera un parfait complément à notre offre de chromatographie actuelle et nous permettra de proposer à nos clients encore plus d'options pour leurs processus de fabrication. Depuis des années, l'efficience des procédés downstream pose un défi considérable à notre industrie, et Sartorius Stedim Biotech tient à contribuer à l'accélération et à la simplification de cette étape cruciale afin que les nouveaux médicaments puissent être fabriqués de manière beaucoup plus efficace. »

« Cette transaction représente l'une des premières étapes de notre programme stratégique Rise-2, qui vise à prioriser les activités-clés du groupe », déclare le Dr. Michel Spagnol, Président Directeur Général de Novasep. « Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec l'équipe Sartorius et pensons que cela offre une belle opportunité à l'activité des équipements de chromatographie, qui pourra ainsi croître plus rapidement et exprimer pleinement son potentiel dans cette nouvelle organisation. »

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, il a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 6 200 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros en 2019. www.sartorius.com

À propos de Novasep

Novasep fournit des solutions économiques pour la production durable de molécules pour les sciences de la vie. L'offre globale de Novasep comprend des services de développement de procédés, des équipements et des systèmes clés-en-main de purification, des services de fabrication sous contrat ainsi que des molécules complexes actives s'adressant aux secteurs pharmaceutique, biopharmaceutique et de la chimie fine ainsi qu'aux marchés des ingrédients alimentaires et fonctionnels, des industries de matières premières issues de fermentation et de synthèse chimique. https://www.novasep.com

