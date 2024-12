SaveFamily révèle: 43% des étudiants souffrent d'anxiété, la demande de montres intelligentes explose de 40% en France

PARIS, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Selon une enquête commandée par SaveFamily, la demande de montres intelligentes en France explose de 40%. Jusqu'à 43 % des étudiants déclarent ressentir de l'anxiété lorsqu'ils n'ont pas leur téléphone à proximité. De plus, 65 % reconnaissent que les appareils numériques constituent une source constante de distraction en classe, et 25 % ont des difficultés à accomplir leurs devoirs en raison de l'usage excessif des smartphones.

«Bien que les téléphones portables soient des outils utiles, un usage abusif des réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram peut nuire au développement cognitif, à la stabilité émotionnelle et aux performances scolaires, surtout lorsqu'ils sont introduits à un âge trop précoce», explique Jorge Álvarez, fondateur de SaveFamily, une entreprise récompensée pour avoir développé la Meilleure Montre Connectée d'Europe lors des European Technology Awards. Selon l'OCDE, 35 % des étudiants français consultent leur téléphone plus de dix fois par jour pendant les cours, ce qui nuit à leur capacité d'apprentissage et à leur concentration.

En outre, un usage excessif des écrans est associé à des troubles du sommeil, de l'anxiété et de la dépression. Actuellement, près de 96 % des jeunes de 12 à 17 ans possèdent un téléphone mobile, ce qui a conduit de nombreuses écoles françaises à restreindre ou même interdire leur utilisation pour les élèves de moins de 15 ans. Cette tendance est renforcée par des études récentes montrant que les établissements limitant l'usage des smartphones enregistrent une amélioration de 10 % des performances scolaires.

Les effets néfastes des téléphones mobiles ne se limitent pas aux salles de classe. Environ 57 % des parents français se disent préoccupés par les répercussions de ces appareils sur le développement émotionnel et académique de leurs enfants. Les écrans nuisent considérablement à la vie familiale, car la plupart des enfants accordent plus d'attention à leurs téléphones qu'aux autres membres de la famille.

Face à l'inquiétude des parents, la technologie a trouvé une solution avec les montres connectées pour enfants. La demande pour ces dispositifs a augmenté de 42 % au cours de l'année écoulée. «Ces montres, qui ne permettent pas d'accès aux réseaux sociaux ni à des applications distrayantes, permettent aux enfants de passer des appels à des contacts préenregistrés, d'envoyer des alertes d'urgence et d'être localisés via GPS», expliquent les représentants de SaveFamily. L'influence des écrans sur des jeunes met en lumière la nécessité de promouvoir un usage responsable de la technologie.

