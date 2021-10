Scantech aide à scanner en 3D des fossiles d'un dinosaure de 8 mètres et de 190 millions d'années

HANGZHOU, Chine, 12 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le squelette d'un dinosaure du début de la période du jurassique a été découvert à Lufeng, dans la province du Yunnan, en Chine. Son excavation a été rapportée par CCTV dans son émission en direct de 7 jours « Return to the Jurassic Period-Yunnan Lufeng Dinosaur Fossil Scientific Excavation ». Scantech (www.3d-scantech.com/) a eu l'honneur d'être invité à participer à la numérisation 3D et à la restauration du dinosaure.

Grâce au scanner 3D de TrackScan, nous avons capturé avec précision les textures et les données 3D des fossiles du dinosaure. Un modèle de fossiles a ensuite été créé pour être exposé à la COP15 grâce à la modélisation et l'impression 3D.

La numérisation 3D aide à interpréter l'histoire antique

Scantech a aidé les archéologues à obtenir des données 3D précises sur le Lufengosaurus et à le restaurer numériquement.

Nous avons été confrontés à des défis différents :

- La variation des conditions d'éclairage à l'extérieur, notamment la forte lumière du soleil, entraîne des problèmes tels que la surexposition.

- La structure osseuse de ce dinosaure de 8 mètres est endommagée, ce qui donne lieu à de nombreuses textures après des centaines de millions d'années d'altération.

- Il est exigé que les opérations ne puissent causer aucun dommage aux fossiles.

Un technicien a apporté notre système 3D de TrackScan développé de manière indépendante sur le site d'excavation et a effectué une numérisation 3D sur place. Grâce au suivi optique automatique et intelligent et à la mesure sans contact, nous avons pu numériser les fossiles en 3D sans coller de marqueurs.

Avec un taux de numérisation allant jusqu'à 1,9 million de MPS, nous avons obtenu rapidement l'ensemble des données 3D des fossiles du dinosaure. Tous les détails complexes des fossiles du dinosaure ont été capturés avec une précision de 0,025 mm. Notre technicien a également numérisé plusieurs fossiles du dinosaure du même genre qui avaient été excavés auparavant pour modéliser les os manquants.

La numérisation et l'impression 3D redonnent une vie numérique au lufengosaure

C'est la première fois que la numérisation et l'impression 3D sont adoptées en Chine pour l'excavation de dinosaures. Les données capturées ont ensuite été converties en un modèle 3D afin que nous puissions apprécier l'apparence originale du dinosaure.

Interpréter un ancien mystère pour construire un avenir commun

Les fossiles du dinosaure nous permettent d'explorer le passé, le présent et l'avenir de l'évolution sur la terre. Scantech souhaite explorer avec vous d'autres mystères inattendus pour écrire un nouveau chapitre dans l'ère de la numérisation.

