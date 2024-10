Scientific Games poursuit son partenariat avec La Franҫaise des Jeux pour les cartes à gratter.

La société partage l'engagement de FDJ en faveur de l'environnement et du jeu responsable

ATLANTA, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Scientific Games a remporté une nouvelle prolongation de contrat de trois ans auprès de La Franҫaise des Jeux, un important joueur de paris et de jeux à l'échelle mondiale. FDJ a effectué sa sélection sur la base d'un appel d'offres concurrentiel. L'attribution du contrat prolonge une relation très fructueuse qui a débuté en 1989. Plus récemment, FDJ et Scientific Games ont collaboré pour développer et commercialiser le produit unique iDecide , qui relie la vente au détail et l'expérience de la loterie numérique afin d'accroître l'engagement des joueurs.

Scientific Games won a new, three-year scratch game contract extension from La Franҫaise des Jeux, a leading betting and gaming player worldwide. The contract award extends a highly successful relationship that began in 1989. Most recently, FDJ and Scientific Games collaborated to develop and market the unique iDecide product, connecting the retail and digital lottery experience to increase player engagement.

Patrick Buffard, directeur de la loterie française et des paris sportifs, a déclaré : « Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat de longue date, qui s'étend sur quatre décennies. Nos jeux de grattage représentent le segment le plus important du portefeuille de FDJ, avec plus de 27 millions de joueurs. Opérer de manière durable et responsable est un objectif qui guide tout ce que nous faisons, et nous sommes confiants que Scientific Games continuera à nous aider à atteindre nos objectifs et à rester fidèles aux valeurs historiques de FDJ. »

Scientific Games a été choisi par FDJ en raison de l'engagement de la société à protéger l'environnement, de son alignement sur les objectifs de FDJ visant à réduire l'empreinte carbone de l'industrie des loteries grâce à des produits et des méthodes de production respectueux de l'environnement, et de son leadership mondial en matière de croissance durable pour les loteries d'une manière responsable.

Kevin Anderson, vice-président, Global Strategic Accounts EMEA pour Scientific Games, a déclaré : « Scientific Games est honorée de poursuivre son partenariat avec FDJ et de réaffirmer son engagement à fournir des produits de haute qualité, respectueux de l'environnement, d'une manière éprouvée et efficace, aux opérations de loterie en Europe. »

L'une des premières sociétés à avoir été certifiée par l'Association mondiale des loteries comme fournisseur de jeux responsables, Scientific Games continue de mener des recherches et de plaider en faveur d'un plaisir sain des jeux de loterie par le biais de la boîte à outils primée Healthy Play .

Avec des produits qui génèrent plus de 70 % des ventes au détail mondiales de jeux instantanés, Scientific Games est le plus grand créateur, producteur et fournisseur de services de jeux de loterie au monde, et le principal fournisseur de neuf des dix loteries instantanées les plus performantes au monde.





Scientific Games est un leader mondial en matière de produits, de technologies et de services numériques et de vente au détail qui génèrent des profits pour les programmes de loterie et de paris sportifs parrainés par le gouvernement. Des plateformes de jeux d'entreprise aux expériences de divertissement passionnantes, en passant par des solutions numériques et de vente au détail innovantes, nous élevons le niveau de jeu chaque jour. Nous sommes les pionniers du secteur en matière de jeux instantanés, d'analyse de données, de solutions de vente au détail et d'iLottery. Fondée sur des partenariats de confiance depuis 1973, Scientific Games allie innovation, performance et sécurité inébranlable pour faire progresser l'industrie de manière responsable. Pour plus d'informations, visitez le site scientificgames.com.

