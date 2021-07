ScreenPoint lève 28 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série C mené par l'investisseur mondial Insight Partners

- Les investisseurs voient un potentiel de croissance et de part de marché à long terme

NIJMEGEN, Pays-Bas, 28 juillet 2021 /PRNewswire/ -- ScreenPoint Medical, une société de technologie IA basée aux Pays-Bas qui développe des logiciels de reconnaissance d'images et d'apprentissage automatique avancés pour améliorer la détection précoce du cancer du sein, a annoncé aujourd'hui qu'elle a levé 28 millions de dollars en financement de série C. La société de capital-risque et d'investissement privé Insight Partners, basée à New York, a mené le tour de table, avec le soutien continu des investisseurs existants, notamment les fondateurs de ScreenPoint Medical, Siemens Healthineers et Oost NL, et la participation de University Radiology Group (URG), l'un des plus grands fournisseurs de services de radiologie surspécialisée et de téléradiologie aux États-Unis, basé dans le New Jersey.

Le financement sera utilisé pour accélérer la croissance commerciale du logiciel de soins mammaires Transpara AI de la société, qui utilise une puissante technologie d'apprentissage automatique et des bases de données conservées de mammographies de dépistage pour améliorer le diagnostic précoce du cancer du sein. Une femme sur huit développera un cancer du sein au cours de sa vie et la détection précoce est le meilleur moyen d'augmenter les taux de survie. L'investissement permettra également de poursuivre la recherche et le développement et d'élargir le portefeuille de produits.

« Nous sommes ravis de ce financement et de l'opportunité de travailler avec l'équipe d'Insight Partners pour continuer à faire évoluer l'entreprise », a déclaré Nico Karssemeijer, PDG de ScreenPoint Medical. « Nous sommes également ravis de la participation d'URG à ce tour de table, qui témoigne de la confiance dans la technologie que nous mettons sur le marché. La pratique de l'imagerie mammaire aux États-Unis est différente de celle de l'UE, et le partenariat avec URG apporte une expertise clinique, qui est extrêmement précieuse pour la poursuite de l'expansion aux États-Unis. Ce tour de table place ScreenPoint Medical en excellente position pour s'imposer comme le principal fournisseur de solutions basées sur l'IA pour l'imagerie mammaire. »

« Nous sommes ravis de nous associer à URG pour réaliser cet investissement dans ScreenPoint Medical, qui a réalisé des avancées remarquables dans le domaine de l'IA pour les soins du sein, permettant aux radiologues d'identifier les cancers plus rapidement et plus tôt », a déclaré Lonne Jaffe, directrice générale chez Insight Partners

« Après avoir passé en revue les solutions d'IA pour les soins du sein que la FDA a autorisées aux États-Unis, nous avons constaté que Transpara disposait d'un ensemble substantiel de preuves cliniques, avait une solution d'US 2D et 3D commercialement viable et avait de l'expérience en matière d'intégration dans différents OEM », a déclaré Roger Yang, M.D., FACR, secrétaire de la radiologie universitaire. « C'est le bon produit à mettre en œuvre dans notre environnement complexe d'imagerie médicale. »

Oaklins a servi de conseiller financier à ScreenPoint lors de cette transaction.

Selon le site breastcancer.org , 1 femme sur 8 développera un cancer du sein au cours de sa vie. La détection précoce est la meilleure approche pour augmenter les taux de survie.

ScreenPoint a été fondée en 2014 en tant que spin-off du Radboud University Medical Center à Nimègue, aux Pays-Bas, afin de développer et de mettre sur le marché des solutions innovantes d'apprentissage automatique pour améliorer le dépistage et le diagnostic du cancer du sein. Avec une équipe exceptionnelle de spécialistes de l'apprentissage automatique, de l'analyse d'images et de l'imagerie mammaire, ScreenPoint a développé la solution d'IA Transpara, leader sur le marché, pour la lecture des mammographies et des tomosynthèses mammaires. Des études cliniques démontrent que le logiciel autorisé par la FDA égale les radiologues expérimentés dans la détection du cancer du sein et leur permet d'améliorer la qualité et l'efficacité du dépistage du cancer du sein. Transpara est déjà utilisé dans plus de 200 cliniques dans 23 pays. ScreenPoint se concentre sur l'extension de ses solutions d'IA pour les soins du sein afin de permettre aux radiologues de fournir la meilleure qualité dans un environnement de plus en plus exigeant.

Insight Partners est une société internationale de capital-risque et de capital-investissement de premier plan qui investit dans des entreprises de technologie et de logiciels à forte croissance qui sont à l'origine de changements profonds dans leur secteur. Fondée en 1995, Insight Partners a investi dans plus de 400 entreprises dans le monde entier et a levé, par le biais d'une série de fonds, plus de 30 milliards de dollars en engagements de capitaux. La mission d'Insight est de trouver, de financer et de travailler avec succès avec des dirigeants visionnaires, en leur apportant une expertise pratique et concrète en matière de logiciels afin de favoriser la réussite à long terme. Grâce à ses employés et à son portefeuille, Insight encourage une culture axée sur la conviction selon laquelle les entreprises ScaleUp et en croissance créent des opportunités pour tous. Pour en savoir plus sur Insight et tous ses investissements, veuillez consulter le site insightpartners.com ou suivez-nous sur Twitter : @insightpartners.

