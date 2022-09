LONDRES, 30 août 2022 /PRNewswire/ -- L'Allemagne a un poids supérieur à celui de sa taille et de sa population et jouit d'une énorme force économique depuis des décennies. Les performances allemandes dans ce domaine ont clairement plusieurs facteurs - l'inventivité, la solidité et la compétence économique en font certainement partie. Les marques et produits allemands, notamment les voitures, les vêtements de sport, les produits pharmaceutiques et les logiciels, sont très demandés dans le monde entier.

Focusing on Germany's Future: Summit conference of Leading Business Minds as part of the "50 German Leaders" Series

Outre les grandes marques, l'Allemagne compte de nombreuses entreprises solides et de véritables pionniers. Avec la série documentaire « 50 German Leaders », le TBD Media Group met en lumière des sociétés et des entreprises du secteur des PME et au-delà, afin de montrer les divers concepts et les personnalités engagées qui se cachent derrière le succès économique ininterrompu du centre de l'Europe. En fin de compte, l'ensemble de la série de films mettra en lumière ce qui fait la valeur de l'industrie manufacturière et des services allemands, avec des représentants authentiques de la construction mécanique, de la logistique, des assurances, de l'éducation et de l'industrie textile.

Tâches et opportunités de l'avenir

Malgré une économie allemande robuste, chaque entreprise est confrontée à des défis importants en raison des développements mondiaux actuels sur le plan technologique, environnemental, politique et sociétal. Les dynamiques positives sont moins médiatisées, elles font progresser la société mondiale dans son ensemble et offrent de riches opportunités. En réponse, le TBD Media Group créera un forum pour un échange d'idées avec tous les participants de la série « 50 German Leaders ».

Le lundi 26 septembre, un groupe restreint de PME allemandes se réunira à l'hôtel Ritz-Carlton sur la Potsdamer Platz à Berlin pour échanger des idées et discuter de l'avenir de l'économie du pays. Des sujets essentiels tels que la mobilité, les exportations, la durabilité, le manque de travailleurs qualifiés et d'autres défis permanents seront notamment abordés. L'un des objectifs est d'explorer ensemble des approches bien fondées pour résoudre ces problèmes.

L'orateur principal, M. Wolfgang Bosbach , entre autres, donnera des accents politiques.

