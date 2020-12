SEAT électrifie son grand SUV avec le début de la production du Tarraco e-HYBRID

« SEAT poursuit son offensive électrique, en transformant son offre pour un avenir plus durable avec le lancement de la SEAT Tarraco e-HYBRID, son 3ème modèle électrifié à ce jour » a déclaré Wayne Griffiths, Président de SEAT. « L'électrification de notre grand SUV ouvre les portes d'un nouveau segment aux hybrides rechargeables, et témoigne de notre engagement envers cette technologie. Cela nous permet également de nous rapprocher de notre objectif de rendre les modèles électrifiés accessibles à tous ».

245 ch. Une autonomie tout électrique jusqu'à 49 km WLTP. Une autonomie totale de 730 km.

Le système hybride rechargeable du Tarraco e-HYBRID associe un moteur essence TSI de 1,4 litre et 150 ch (110 kW), à un moteur électrique de 115 ch (85 kW), une batterie lithium-ion de 13 kWh et une transmission DSG à six rapports. Cette configuration délivre ainsi une puissance de 245 ch (180 kW) et un couple de 400 Nm.

Grâce à sa motorisation hybride, le grand SUV de SEAT affiche des émissions de CO2 comprises entre 37 et 46 g/km, et une consommation comprise entre 1,6 et 2,0 l/100 km selon le cycle WLTP.

La SEAT Tarraco e-HYBRID sera commercialisée en configuration 5 places, avec les finitions Xcellence et FR. Les clients pourront ainsi choisir le véhicule le mieux adapté à leurs besoins. Les tarifs seront communiqués au cours du mois de décembre.

Conçue et développée à Barcelone, au siège de SEAT à Martorell, la SEAT Tarraco e-HYBRID verra sa production débuter cette semaine à Wolfsburg.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1344677/SEAT_Tarraco_FR_e_HYBRID_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1344678/SEAT_Tarraco_FR_e_HYBRID_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1344679/SEAT_Tarraco_FR_e_HYBRID_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/797359/SEAT_Logo.jpg

SOURCE SEAT