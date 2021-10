Seera Group intègre les services Mawasim à Maqam, facilitant les réservations Hajj et Oumra sur les marchés mondiaux

Les agents de voyages ont la possibilité de visiter le portail Mawasim pour réserver des hôtels et des transports afin de générer un numéro de référence de réservation qu'ils peuvent ensuite utiliser pour traiter les demandes de visa Oumra via des portails autorisés pour leurs clients. Dans la phase primaire, Mawasim est intégrée en tant qu'agence de voyages en ligne (OTA), permettant aux agents de voyages d'avoir accès à un vaste réseau de forfaits diversifiés et personnalisés ciblant divers types de voyageurs pèlerins.

Les agents de voyages de 27 marchés à travers le monde tels que l'Égypte, le Koweït, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, le Bangladesh, le Pakistan et la Turquie, parmi d'autres, peuvent facilement sécuriser les réservations Oumra et transmettre les avantages des forfaits Mawasim aux pèlerins.

Mawasim fournit également des solutions aux agences de voyages avec un portail B2B de pointe . Admissible pour les nationalités qui obtiennent des visas touristiques ou des visas à l'arrivée, le portail B2B permet des réservations d'hôtel et de transport à travers le Royaume d'Arabie saoudite avec la possibilité de services complémentaires hors ligne.

Majed Alnefaie, PDG de Seera Group, a déclaré : « L'intégration des services de Mawasim à Maqam met en avant notre engagement à soutenir le Royaume dans la réalisation des objectifs de visite fixés pour le Hajj et la Oumra. En collaboration avec nos agents dans les marchés sources internationaux, le service récemment lancé assurera les normes les plus élevées de service à la clientèle et apportera une facilité de réservation, en particulier pour répondre à la demande des groupes Oumra. Mawasim apporte les connaissances du pèlerinage Hajj & Oumra et s'engage à offrir aux pèlerins la meilleure expérience possible. »

Les agences de voyages internationales qui travaillent avec Mawasim ont maintenant accès à un voyagiste intégral. Les forfaits proposés couvrent la réservation d'hôtel, le traitement des visas, le pass VVIP, des forfaits sur mesure, des services supplémentaires tels qu'un transport routier confortable, la rencontre à l'aéroport et une assistance sur le terrain par des collègues locaux compétents. Les hôtels partenaires de Seera Group sont accessibles à pied depuis la Kabah et le Haram, renforçant l'offre d'hébergement pour les visiteurs locaux et étrangers.

